  1. استانها
  2. مرکزی
۱۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۳۳

حجت‌الاسلام سرلکیان خبر داد:

آمادگی 140 مسجد استان مرکزی برای برگزاری سنت اعتکاف

آمادگی 140 مسجد استان مرکزی برای برگزاری سنت اعتکاف

اراک - خبر گزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی از آمادگی 140 مسجد در سطح این استان برای برگزاری سنت حسنه اعتکاف خبر داد.

حجت‌الاسلام نعمت‌الله سرلکیان در گفت‌گو با خبرنگار مهر با بیان آمادگی 140 مسجد در استان برای برگزاری اعتکاف افزود: مراسم اعتکاف سال گذشته در 127 مسجد با حضور 16 هزار و 200 معتکف برگزار شد و امسال نیز پیش بینی می شود این مراسم با حضور بیش از 20 هزار معتکف برگزار شود.

وی گفت: ثبت نام از معتکفین بر اساس هماهنگی های انجام شده از اول خرداد در مساجد تعیین شده آغاز شده و تا 12 خرداد ماه جاری ادامه دارد.

وی افزود: با هماهنگی های انجام شده مقرر گردیده است با کمک روحانیون مستقر در روستاهای استان مرکزی مراسم معنوی اعتکاف و آئین های سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) در روستاهای استان نیز برگزار شود. 

حجت الاسلام سر لکیان اظهار داشت: برگزاری مراسم هایی چون اعتکاف می تواند نقش عمده ای در تقویت ارزش های دینی و اسلامی داشته باشد و روح انسان ها را متحول کند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی اعزام 200 مبلغ و مبلغه به مساجد، بیان احکام و معارف دینی مولودی خوانی و مداحی، تشریح احکام اسلامی،برگزاری مراسم دعا و نیایش، نماز جماعت و آموزش قرآن را از برنامه های مهم این اداره کل در مراسم اعتکاف امسال دانست.

کد خبر 1615827

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها