آمادگی 140 مسجد استان مرکزی برای برگزاری سنت اعتکاف

حجت‌الاسلام نعمت‌الله سرلکیان در گفت‌گو با خبرنگار مهر با بیان آمادگی 140 مسجد در استان برای برگزاری اعتکاف افزود: مراسم اعتکاف سال گذشته در 127 مسجد با حضور 16 هزار و 200 معتکف برگزار شد و امسال نیز پیش بینی می شود این مراسم با حضور بیش از 20 هزار معتکف برگزار شود.

وی گفت: ثبت نام از معتکفین بر اساس هماهنگی های انجام شده از اول خرداد در مساجد تعیین شده آغاز شده و تا 12 خرداد ماه جاری ادامه دارد.

وی افزود: با هماهنگی های انجام شده مقرر گردیده است با کمک روحانیون مستقر در روستاهای استان مرکزی مراسم معنوی اعتکاف و آئین های سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) در روستاهای استان نیز برگزار شود.

حجت الاسلام سر لکیان اظهار داشت: برگزاری مراسم هایی چون اعتکاف می تواند نقش عمده ای در تقویت ارزش های دینی و اسلامی داشته باشد و روح انسان ها را متحول کند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی اعزام 200 مبلغ و مبلغه به مساجد، بیان احکام و معارف دینی مولودی خوانی و مداحی، تشریح احکام اسلامی،برگزاری مراسم دعا و نیایش، نماز جماعت و آموزش قرآن را از برنامه های مهم این اداره کل در مراسم اعتکاف امسال دانست.