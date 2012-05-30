متن کامل استعفای جواد زرینچه از حضور در هیئت مدیره باشگاه استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، جواد زرینچه با ارسال متن استعفایش به خبرگزاری مهر با اشاره مسائلی از جمله "عدم رعایت صداقت در گفتار و رفتار و نیز تصمیم گیری‌های نامناسب و فردی در برگزاری و اداره جلسات هیئت ‏مدیره و نیز اعتراض به نحوه برگزاری غیراصولی جلسات و چگونگی انتخاب مدیرعامل و سرمربی تیم استقلال" را عامل استعفاش از هیئت مدیره باشگاه استقلال اعلام کرد.

متن کامل استعفای جواد زرینچه عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال به این شرح است:

" جناب آقای دکتر محمد عباسی

‏وزیر محترم ورزش و جوانان ‏

سلام علیکم؛ احتراما به استحضار می‌رساند، نظر به سیاست‌‎های وزارت ورزش و جوانان و در راستای استفاده از تجربیات پیشکسوتان ‏ورزش در امور و با توجه به لطف و عنایت ویژه جنابعالی نسبت به اینجانب، در مورخ 9/7/1390 طی حکمی از سوی آن ‏مقام محترم بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت فرهنگی ورزشی استقلال ایران منصوب شدم. از آن زمان تاکنون بنا به احساس ‏وظیفه و تکلیف نسبت به هواداران خونگرم باشگاه و مجموعه تیم استقلال در وسع توان در انجام وظایف محوله تلاش کرده و ‏از هیچ کوششی در اجرای فرامین و منویات آن وزارتخانه فروگذار نبوده‌ام.



اینک با توجه به پاره‌ای از مشکلات بوجود آمده ‏ناشی از عدم رعایت صداقت در گفتار و رفتار و نیز تصمیم گیری‌های نامناسب و فردی در برگزاری و اداره جلسات هیئت ‏مدیره و نیز اعتراض به نحوه برگزاری غیراصولی جلسات و چگونگی انتخاب مدیرعامل و سرمربی تیم استقلال، برخلاف ‏میل باطنی‌ام از سمت عضویت در هیئت مدیره شرکت فرهنگی ورزشی استقلال ایران کناره گیری و بدینوسیله مراتب ‏اعتذار و قدردانی خویش را از اعتماد و حسن نظرمقام عالی وزارت و کلیه پیشکسوتان بزرگ استقلال و هواداران فهیم ابراز ‏می‌دارم.



بی شک بزرگترین افتخار برای "جواد زرینچه " بعنوان سربازی کوچک، خدمت خالصانه و بی‌منت برای استقلال عزیز و ‏هواداران پرشور آن بوده و در هر کجا که باشم برای موفقیت تیم و شادی دل میلیونها هوادار استقلالی دعا خواهم کرد.



بدیهی است که رویت و مطالعه "عناوین" فهرست‌وار پیوست (فقط طی یک هفته اخیر) و نتیجه اتفاقات به دست آمده(مجموعه اتفاقاتی که می‌توان بعنوان نمایش یا توهین به افکار عمومی و ایجاد فضای بداخلاقی یا زیرپا گذاشتن ‏ارزشهای اخلاقی از آنها نام برد)، عدم هماهنگی لازم و وجود اختلاف اساسی میان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم که ‏متاسفانه تیم را در هفته‌های پایانی لیگ به حاشیه برد و نیز صحت عرایض اینجانب را تایید خواهد کرد. ‏



لازم به ذکر است تنها اظهارنظر مشترک میان مصاحبه‌های رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم، الزام در" قهرمانی ‏لیگ برتر" و قول سرمربی جدید برای قهرمان شدن در لیگ برتر است که قطعا این موضوع در انتخاب سرمربی محترم ‏جدید لحاظ شده است.



در پایان لازم می دانم یاد و خاطره اسطوره بزرگ باشگاه استقلال مرحوم "ناصرحجازی " که همواره به رعایت صداقت و ‏صراحت کلام شهره بود، گرامی بدارم. به امید موفقیت روزافزون "استقلال" ایران زمین و شادی دل هواداران عزیز در مسابقات داخلی و بین المللی، ‏انشاا....‏

برادر کوچک شما - جواد زرینچه‏"

تنها اظهار نظر مشترک میان رییس هیات مدیره محترم و مدیرعامل محترم:‏

رئیس هیئت مدیره: همه تفاوت قهرمانی جام حذفی و لیگ را می‌دانند‎.‎‏ برای ما جام قهرمانی لیگ برتر مهم است (خبرگزاری ‏مورخ 5/3/91)‏

مدیرعامل: هر کدام از مربیانی که قول قهرمانی بدهند و شرایط استقلال را سنجیده و با آن کنار بیایند‎ ،‏ بعنوان سرمربی انتخاب ‏می‌کنم. (برنامه تلویزیونی ورزش از نگاه 2 مورخ 6/3/91)‏

عناوین اختلافات:

رئیس هیئت مدیره:‎‏ جام قهرمانی استقلال از قهوه‌خانه‌ها سر درآورده و باشگاه موزه ندارد! (خبرگزاری‌ها - مورخ 5/3/91)‏

مدیرعامل‎: چرا باشگاه استقلال موزه ندارد. سؤال من این است که مگر رسولی‌نژاد قبل از من در باشگاه استقلال ‏نبودند،‌ برای این باشگاه چکار کردند، چرا موزه نزدند، ثمره حضور ایشان در استقلال حذف از لیگ قهرمانان آسیا بود، حالا از ‏من موزه می‌خواهند؟ مگر خود ایشان برای باشگاه استقلال چکار کرده که حالا این حرف‌ها را مطرح می‌کند. (خبرگزاری‌ها - ‏مورخ 6/3/91)‏

رئیس هیئت ‌مدیره‎:‎‏ کسانی که به دنبال نفع شخصی هستند باید کنار بروند (خبرگزاری‌ها - مورخ 5/3/91)‏

مدیرعامل‏: زدن این حرف‌ها درست نیست. گفته‌اند که قرارداد بازیکنان مشخص نیست و پول باشگاه وضعیتش مشخص نیست. ‏بیایند بررسی کنند ببینند چه اتفاقی افتاده. مگر من میتوانم پول باشگاه را به حساب شخصی‌ام واریز کنم که این‌گونه حرف ‏می‌زنند. (خبرگزاری‌ها - مورخ 6/3/91‏‎(‎

رئیس هیئت ‌مدیره‎:‎‏ ‎چک شخصی یعنی چه؟ چرا با 15میلیارد کسب درآمد هنوز بازیکنان مصاحبه می‌کنند پولی دریافت نکرده‌اند؟ یا هنوز طلبکارند؟ پول بیاید به حساب دولتی و از حساب دولتی باشگاه برود به یک حساب دیگر و از آن حساب به حساب شخصی برود و چک ‏شخصی داده شود، این در هیچ کجای دنیا معمول نیست‎.‎‏ (خبرگزاری‌ها - مورخ 5/3/91)‏



مدیرعامل: اگر مرا نمی‌خواهند بگویند نمی‌خواهیم دیگر چرا تهمت می‌زنند‎.‎‏ باشگاه استقلال 11 میلیارد و 800 میلیون تومان ‏بدهی انباشته دارد که این رقم با 3 میلیارد بدهی است که در زمان مدیریت من برجای گذاشته شده است‏‎.‎‏ (خبرگزاری‌ها - مورخ ‏‏6/3/91‏‎(‎

رئیس هیئت ‌مدیره‎:‎‏ ‏ در آینده من در این خصوص هم مطالبی را دارم که جهت روشن شدن افکار عمومی مطرح خواهم کرد‎.(خبرگزاری‌ها - مورخ 5/3/91)‏



مدیرعامل: من در خصوص اتفاقاتی که در باشگاه طی ماه‌های گذشته افتاده، حرف‌های عجیب و غریبی دارم که بعداً ‏خواهم گفت‎.‎ (خبرگزاری‌ها - مورخ 6/3/91‏‎(‎

رئیس هیئت‌مدیره‎:‎‏ تعطیل کردن تمرین توسط بازیکنان، ‌شو و نمایش بود‎.‎‏ نباید به متخلفان اجازه بازی می‌دادند. (خبرگزاری‌ها ‏مورخ 5/3/91)‏



مدیرعامل: کی گفته است ما جباری را بخشیدیم؟‎ ‎‏(خبرگزاری‌ها - مورخ 6/3/91‏‎(‎

مدیرعامل: عضو هیئت مدیره مهدی رحمتی را مهاجم می‌داند (برنامه تلویزیونی جام جم) ‏



رئیس هیئت ‌مدیره‎:‎‏ فردی مصاحبه می‌کند و می‌گوید هیئت مدیره گفته رحمتی باید مهاجم شود، در حالیکه به‌طور مشخص ‏اسم برده شد از عنایتی‎.‎‏ (خبرگزاری‌ها - مورخ 5/3/91)‏

رئیس هیئت ‌مدیره‎:‎‏ مدت‌هاست در استقلال به این نتیجه رسیده‌ایم که برای ساختن آینده‌ای روشن، ‌نیاز به ایجاد تغییر داریم، ‏اکنون زمان مناسب برای تغییر و ترمیم استقلال فرا رسیده‎.‎



مدیرعامل: رئیس هیئت ‌مدیره استقلال می‌خواهد مدیرعامل باشگاه باشد

رئیس هیئت مدیره: ما از مظلومی لیست بازیکنان فصل بعد را خواسته‌ایم .



مدیرعامل: من نمی‌فهمم هیئت‌مدیره چرا باید از سرمربی تیم لیست بخواهد؟! فردا من از سرمربی تیم چطور کار بکشم؟! من ‏به‌عنوان مدیرعامل باشگاه چطور می‌توانم از سرمربی تیم کار بخواهم در صورتیکه تیمش را با نظر هیئت‌مدیره بسته است؟‎!‎

رئیس هیئت مدیره: قلعه‌نویی با نظر هیئت مدیره سرمربی استقلال شد ‏

مدیرعامل: هیئت‌مدیره نمی‌توند سرمربی انتخاب کند ‏

رئیس هیئت مدیره: با محاسبه پول‌هایی که از وزارت ورزش، سازمان لیگ، تبلیغات روی پیراهن و فروش بازیکن داشته، ‏حدود 15میلیارد تومان درآمدزایی کرده است. برای ما عجیب است که بازیکنان از باشگاه طلبکارند‏‎.‎



مدیرعامل: آیا این کار درست است که رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل را دزد خطاب کند؟ این آقایان نه تنها حداقل ها را برایم ‏فراهم نکرده اند بلکه تهمت هم زده اند که ما پول گرفته ایم و مشخص نیست کجا رفته است. این صحبت‌ها و تهمت‌های آقای ‏رسولی‌نژاد دیگر نخ نما شده است.‏

رئیس هیئت مدیره: فتح‌الله زاده جزو گزینه‌های ما نیست (‌در رسانه‌ها و مورخ گوناگون )‏



رئیس هیئت مدیره: ‌علی فتح‌الله‌زاده خود را گزینه مدیرعاملی کرد (برنامه رادیویی 9/3/91)‏



رئیس هیئت مدیره: فتح‌الله‌زاده تا پایان فصل مدیرعامل است. از فردا قرارداد بازیکنان ثبت می‌شود. (ایسنا 9/3/91)‏



رئیس هیئت مدیره: تکلیف نهایی فتح‌الله‌زاده در جلسه بعدی روشن می‌شود. (ایرنا 9/3/91).‏