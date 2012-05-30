به گزارش خبرنگارمهر، احمد افضلی پیش از ظهر چهارشنبه در پنجمین و آخرین جلسه بزرگداشت ارتحال امام راحل که با حضور جمعی از نمایندگان دستگاه های مرتبط در نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، بهزیستی، اداره کل ارشاد و... در سالن جلسات حوزه معاونت عمرانی استانداری برای هماهنگی تشکیل شده بود، با تاکید برهماهنگی همه دستگاه ها اظهارداشت: دراین روزها به دلیل افزایش ترددهای درون شهری و برون شهری به استان البرز باید همه مسیرهای ورودی و خروجی شهر تسهیل سازی شده و از حرکتی روان برخوردار باشند.

وی افزود: علاوه برهماهنگی های بین دستگاهی با نمایندگان فرمانداری ها وا ستقرار پایگاه های امدادی در مسیر راه زائران فضای شهر نیز مناسب با این روزها آماده سازی شود.

رئیس ستاد برگزاری بیستمین سالگرد ارتحال امام دراستان البرز گفت: هماهنگی های لازم برای پوشش رسانه ای برنامه های مراسم ارتحال امام (ره) نیز توسط صدا وسیما صورت گرفته است و همه موارد ضروری نظیر اسکان زائران، تغذیه، ایجاد ایستگاه های صلواتی، وسایل حمل ونقل عمومی استقرار پایگاه های امداد خودرو و اختصاص پارکینگ در نظر گرفته شده است.

وی درپایان اظهار امیدواری کرد با هماهنگی ها و برنامه ریزی های انجام شده دراستان البرز، بیستمین سالگرد ارتحال امام راحل(ره) هرچه با شکوه تر با حضور زائران استان البرز در حرم امام خمینی(ره) برگزار شود.