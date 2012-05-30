انتقاد از اهمال کاری مسئولان درباره آتش سوزی مجتمع تجاری دوحه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی با اشاره به آتش سوزی مرکز تجاری قطر به اظهار نظر شیخ عبدالله بن ناصر آل ثانی وزیر مشاور دولت در امور کشور و انتقادهای برخی نویسندگان قطری درباره این حادثه پرداخته است.

شیخ "عبدالله بن ناصر آل ثانی" گفـت: به طور مشخص نمی توانیم دلایل آتش سوزی را روشن کنیم و همه دستگاهها مربوطه تحقیقاتی را برای مشخص کردن دلایل حادثه ارائه خواهند کرد.

از سوی دیگر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ولیعهد قطر کمیته تحقیقی درباره این حادثه تشکیل داد.

القدس العربی با اشاره به این موضوع بیان کرد: حادثه آتش سوزی که مرگ نوزده نفر از جمله سیزده کودک را به دنبال داشت سوالات زیادی را درباره معیارهای سلامت در این کشور حوزه خلیج فارس که برج سازی به سرعت در آن ادامه دارد و قرار است میزبان بازی های جام جهانی سال 2022 شود مطرح کرده است.

خبر دیگر اینکه "صالح بن عفصان الکواری" سر دبیر روزنامه الرایه در این باره گفت: حادثه تاسف بار است و نشانه سهل انگاری آشکار درباره سلامت و امنیت مجتمع های تجاری است.

وی افزود: تدابیر لازم برای رعایت امنیت و سلامت این گونه اماکن باید اتخاذ شود تا شاهد این حوادث دردناک نباشیم سهل انگاری قابل توجیه نیست.

صادق محمد العماری روزنامه نگار الرایه نیز گفت: ساده ترین اصول شفافیت رسانه ای ایجاب می کند که این گونه حوادث پوشش داده شود.

وی افزود: تصاویری که تلویزیون قطر آن را پوشش نداد رسانه های کشورهای دیگر پوشش دادند و این کار پسندیده ای نیست.

شایان ذکر است مرکز ویلیجیو که در سال 2006 افتتاح شده است و یکی از مراکز رفاهی و خرید در قطر محسوب می شود اخیرا دچار آتش سوزی شد و طی آن نوزده نفر از جمله سیزده کودک کشته شدند.