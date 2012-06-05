  1. جامعه
۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۵:۳۵

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

ارائه تسهیلات به سرمایه گذاران 60 بازارچه صنایع دستی

ارائه تسهیلات به سرمایه گذاران 60 بازارچه صنایع دستی

معاون صنایع دستی از ارائه تسهیلات به سرمایه گذاران ایجاد بازارچه صنایع دستی خبر داد و گفت: بالغ بر هفت و نیم میلیارد تومان برای ایجاد 60 بازارچه در نظر گرفته شده است.

محمدحسن صالحی‌مرام به خبرنگار مهر گفت: در سال 85 طی سفرهای استانی هیئت دولت، 6 استان کشور مصوبه ایجاد بازارچه صنایع دستی را گرفتند و مابقی استانها نیز در سال 86 این مصوبه را دریافت کردند بنابراین مقرر شد که 60 بازارچه دائمی صنایع دستی در کشور ایجاد و زیرساختهای لازم توسط استانداریهای کل کشور تامین شود.

وی گفت: طرحهای مطالعاتی به پایان رسیده و با توجه به تخصیص تسهیلات فنی و اعتباری برای ایجاد بازارچه ها سرمایه گذاران داوطلب می توانند با مراجعه به معاونت سرمایه گذاری هر استان برای دریافت تسهیلات، مدارک مربوطه را تکمیل و بازارچه مورد نظر را تاسیس کنند.

صالحی مرام گفت: اعتبار لازم برای ایجاد این بازارچه ها در اواخر سال 90 ابلاغ شده که امسال پرداخت می شود.

وی میزان این اعتبار را بالغ بر 7 و نیم میلیارد تومان ذکر کرد و توضیح داد: طرح های توجیهی هر سرمایه گذار برای ایجاد بازارچه بررسی و طبق تسهیلات داده می شود. 

کد مطلب 1615841

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