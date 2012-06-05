ارائه تسهیلات به سرمایه گذاران 60 بازارچه صنایع دستی

محمدحسن صالحی‌مرام به خبرنگار مهر گفت: در سال 85 طی سفرهای استانی هیئت دولت، 6 استان کشور مصوبه ایجاد بازارچه صنایع دستی را گرفتند و مابقی استانها نیز در سال 86 این مصوبه را دریافت کردند بنابراین مقرر شد که 60 بازارچه دائمی صنایع دستی در کشور ایجاد و زیرساختهای لازم توسط استانداریهای کل کشور تامین شود.

وی گفت: طرحهای مطالعاتی به پایان رسیده و با توجه به تخصیص تسهیلات فنی و اعتباری برای ایجاد بازارچه ها سرمایه گذاران داوطلب می توانند با مراجعه به معاونت سرمایه گذاری هر استان برای دریافت تسهیلات، مدارک مربوطه را تکمیل و بازارچه مورد نظر را تاسیس کنند.

صالحی مرام گفت: اعتبار لازم برای ایجاد این بازارچه ها در اواخر سال 90 ابلاغ شده که امسال پرداخت می شود.

وی میزان این اعتبار را بالغ بر 7 و نیم میلیارد تومان ذکر کرد و توضیح داد: طرح های توجیهی هر سرمایه گذار برای ایجاد بازارچه بررسی و طبق تسهیلات داده می شود.