شرکت هشت کشتی گیر مازنی در مسابقات بین المللی ترکیه

غلام نوری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در وزن 54 کیلوگرم علی ارسلان در کشتی فرنگی و کشتی آزاد، در وزن 46 کیلوگرم صابر خانجانی، در وزن 63 کیلوگرم حسین روزبه، 69 کیلوگرم پژمان فضل‌ الله تبار و رضا مظفری، در وزن 76 کیلوگرم علی موجرلو و در وزن 100 کیلوگرم علی اصغر اکبری هشت کشتی گیر مازندرانی هستند که به همراه تیم ملی به ترکیه اعزام خواهند شد.



وی افزود: مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان جام پیروزی ترکیه روزهای 19 تا 22 خرداد ماه در شهر گوش آداسی ترکیه برگزار می‌ شود.



دبیرهیئت کشتی مازندران اضافه کرد: سید مراد محمدی، سرمربی مازندرانی تیم ملی هدایت ملی پوشان را در ترکیه برعهده دارد.



نوری زاده ابراز امیدواری کرد کشتی گیران مازندرانی بتوانند همانند گذشته با درخشش در تمرینات، نظر کادر فنی را به خود جلب کنند.