  1. استانها
  2. مازندران
۱۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۱۴

نوری زاده به مهر خبر داد:

شرکت هشت کشتی گیر مازنی در مسابقات بین المللی ترکیه

شرکت هشت کشتی گیر مازنی در مسابقات بین المللی ترکیه

ساری - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت کشتی مازندران از حضور قطعی هشت کشی گیر آزاد و فرنگی کار این استان برای شرکت در مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان جام پیروزی ترکیه خبر داد.

غلام نوری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در وزن 54 کیلوگرم علی ارسلان در کشتی فرنگی و کشتی آزاد، در وزن 46 کیلوگرم صابر خانجانی، در وزن 63 کیلوگرم حسین روزبه، 69 کیلوگرم  پژمان فضل‌ الله تبار و  رضا مظفری، در وزن 76 کیلوگرم علی موجرلو و در وزن 100 کیلوگرم علی اصغر اکبری هشت کشتی گیر مازندرانی هستند که به همراه تیم ملی به ترکیه اعزام خواهند شد.

وی افزود: مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان جام پیروزی ترکیه روزهای 19 تا 22 خرداد ماه در شهر گوش آداسی ترکیه برگزار می‌ شود.

دبیرهیئت کشتی مازندران اضافه کرد: سید مراد محمدی، سرمربی مازندرانی تیم ملی هدایت ملی پوشان را در ترکیه برعهده دارد.

نوری زاده ابراز امیدواری کرد کشتی گیران مازندرانی بتوانند همانند گذشته با درخشش در تمرینات، نظر کادر فنی را به خود جلب کنند.

کد خبر 1615842

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها