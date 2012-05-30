دانشگاهیان سراسر کشور با امام خمینی(ره) تجدید میثاق کردند

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم با حضور مدیران، رؤسای دانشگاه‌ها و دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، جهاد دانشگاهی، دانشگاه جامع علمی کاربردی و سایر نهادهای آموزشی برگزار شد.

تجدید میثاق دانشگاهیان سراسر کشور صبح چهارشنبه با اهدای تاج گل و قرائت فاتحه و زیارتنامه حضرت امام خمینی (ره) در حرم مطهر رهبر فقید انقلاب برگزار شد و در این مراسم، قطعنامه "میثاق دانشگاهیان" با بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام‌خمینی(ره) توسط دکتر تهرانچی، رئیس دانشگاه شهید بهشتی قرائت شد.

در ادامه این مراسم نیز در یک حرکت نمادین، هفت دسته گل مزین به عکس شهدای هسته ‌ای و مرحوم کاظمی آشتیانی به مدیران نهادهای آموزش عالی اهدا شد.