زمينه سازي مشاركت حداكثري فقط برعهده وزارت كشور نيست

به گزارش خبرگزاري مهر، علي اكبر رحماني در جلسه مقدماتي برگزاري انتخابات رياست جمهوري در استان تهران كه با حضور فرمانداران شهرستان هاي استان، رييس ستاد انتخابات و مديران استانداري دخيل در برگزاري انتخابات برگزار شد، با بيان اين جمله كه بنظر مي رسد بعضي افراد و نهادها خود را مشمول اين پيام ندانسته اند، افزود: شوراي نگهبان، صدا وسيما، حوزه هاي علميه و دستگاه هاي تبليغاتي مثل شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي مي توانند نقش تعيين كننده اي در حضور مردم در انتخابات داشته باشند.

وي نوع نگرش شوراي نگهبان به انتخابات و تعيين صلاحيت افراد با ديدگاههاي مختلف جهت شركت در انتخابات را زمينه ساز اصلي مشاركت حداكثري مردم در تعيين سرنوشت خودشان عنوان نمود و يادآور شد : صدا وسيما با طرح ديدگاههاي مختلف و با وارد نمودن تنوع سليقه ها در برنامه هاي خود مي تواند كم رنگي اين رسانه در بستر سازي براي مشاركت حداكثري مردم در انتخابات را جبران كند.

استاندار تهران با بيان اينكه عملكرد شوراي نگهبان بايد منطبق با خواست مردم شكل گيرد، يادآور شد: تعيين صلاحيت كانديداها بر عهده شوراي نگهبان است و همچنين رييس جمهوري نيز به عنوان مجري قانون اساسي مي تواند از حقوق كانديداها دفاع نمايند.

به گزارش روابط عمومي استاداري تهران، دكتر رحماني خطاب به فرمانداران و مسوولين برگزاري انتخابات در استان تهران، احاطه كامل فرمانداران به شرايط انتخاباتي شهرستانها و حوزه هاي انتخابيه خود را مورد تاكيد قرار داد و خاطرنشان كرد: فرمانداران از مداخله نيروها و افراد غيرمسوول در جريان انتخابات جلوگيري نمايند.

رحماني به تلاش فرمانداران براي حضور حداكثري مردم در انتخابات بدون در نظر گرفتن نتايج انتخابات و با حفظ حقوق همه كانديداها را مورد اشاره قرار داد و گفت : فرمانداران، امنيت اجتماعات انتخاباتي در شهرستانها را تامين و بستر مشاركت همه گروهها، اصناف و اقشار اجتماعي بدون توجه به كانديداي خاصي را فراهم نمايند.