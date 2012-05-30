158 پروژه عمرانی در شهرستان کنگاور در حال اجراست

به گزارش خبرگزاری مهر، 158 پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر 143 میلیارد ریال در شهرستان کنگاور در حال اجراست.
فرماندار شهرستان کنگاور امروز با اعلام این خبر افزود: پروژههای سد آناهیتا و اجرای دو قطعه از راهآهن غرب کشور که هر دو ازمحل اعتبارات ملی در حال ساخت هستند، مهمترین پروژههای در دست احداث شهرستانند که در مجموع بیش از 67 درصد پیشرفت دارند.
حشمتالله عزیزی احداث تونل انحرافی سد آناهیتا با اعتبار 20 میلیارد ریال، اجرای تاسیسات فاضلاب شهری با اعتبار 7 میلیارد ریال و آسفالت خیابانها و معابر با اعتبار 8 میلیارد ریال را از جمله این طرحها عنوان کرد.
وی اضافه کرد: احداث دو قطعه 5 - الف و 5 - ب از راهآهن غرب کشور به طول بیش از 17 کیلومتر با اعتبار اولیه 540 میلیارد ریال با پیشرفت 63 درصد و احداث سد آناهیتا با اعتبار اولیه 210 میلیارد ریال با پیشرفت 22 درصد که هر دو از محل اعتبارات ملی اجرا میشوند، مهمترین پروژههای در دست اجرا در شهرستان کنگاور به شمار میروند.
