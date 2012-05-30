پذیرش 10 هزار دانشجوی دکتری/ لزوم به روز شدن دانش اساتید

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نادری منش امروز در چهل و سومین همایش معاونان آموزشی دانشگاهها در دانشگاه بوعلی همدان گفت: با پذیرش بیش از 10 هزار دانشجوی دکتری در سال جاری با لشگری مواجه خواهیم بود که هر چه مسئله باشد حل می کنند اما این موضوع باید با نظم صورت گیرد.

وی افزود: ما ادعا می کنیم که در آموزش عالی هر چه نیاز و مشکل ملی باشد حل می کنیم.



معاون آموزشی وزارت علوم در بخش دیگری از سخنان خود بار دیگر به یکی از مهمترین اهداف برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و گفت: باید ظرفیت دانشجویی را در برنامه پنجم توسعه در پذیرش دانشجوی خارجی از 4 هزار نفر به 25 هزار نفر افزایش داد.



این مقام مسئول وزارت علوم با اشاره به آموزش مناسب بر به روز آمدن استادان دانشگاه تاکید کرد و اظهار داشت: برای آموزش خوب باید استادان به روز داشته باشیم که هم اکنون این امر اتفاق افتاده است.

وی افزود: در همین راستا طرح معرفت زایی استادان در قالب ضیافت اندیشه از سال گذشته در دانشگاهها آغاز شد و در سال 90 ، 10 هزار استاد در این طرح شرکت کردند.

