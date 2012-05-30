  1. استانها
رفیع:

وعده آوردن سنگ شکن به گناباد عملی نشد/ ایجاد بوستان مشاهیر در باغ ملی

گناباد - خبرگزاری مهر: نایب رئیس شورای شهر گناباد از عملیاتی نشدن وعده جهاد دانشگاهی خراسان رضوی درباره اعطای دستگاه سنگ شکن به این شهرستان خبر داد و خواستار تسریع در اجرای این اقدام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی رفیع صبح چهارشنبه در جمع اعضای شورای شهر گناباد که در محل این شورا برگزار شد اظهار داشت: رئیس جهاد دانشگاهی استان خراسان رضوی در سفر خود به شهرستان قول آوردن یک سنگ شکن به گناباد را داد که به قول خود عمل نکرد.

وی افزود: بحث نجوم و نجوم شناسی در گناباد قدمت بسیار زیادی دارد و به همین دلیل برگزاری همایش ملامظفر در این رابطه ضروری به نظر می رسد.

تشکیل دبیرخانه بزرگداشت ملاظفر گنابادی طی ماه آینده

وی با بیان اینکه دبیرخانه همایش بزرگداشت ملاظفر گنابادی در شورای شهر تشکیل می شود، افزود: حداقل نتیجه این همایش می تواند این باشد که یک رصدخانه آموزشی در گناباد تشکیل شود.

رفیع گفت: معاونین پژوهشی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و دبیران و اساتید ریاضی و فیزیک شهرستان در این همایش دعوت خواهند شد.

وی بیان داشت: تا یک ماه آینده دبیرخانه این همایش در شورای شهر فعال خواهد شد و برای علاقمندان محلی در نشریات محلی فراخوان زده می شود.

بوستان مشاهیر در باغ ملی گناباد ایجاد می شود

رفیع در ادامه با اشاره به مسائل دیگر موجود در شهر تصریح کرد: بوستان مشاهیر گناباد، به تعداد 8 تن از مشاهیر شهرستان نیز به زودی در باغ ملی ایجاد می شود.

رفیع بیان داشت: جهت بهسازی شهرک توحید و احیای پارک ملت گناباد اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت.

وی در ادامه با تاکید بر رونق بازار شهرستان گفت: با ایجاد بازارها و مغازه های شیک بخشی از نیاز های شهروندان را می توان پاسخ داد تا شهروند به خارج از شهرستان برای خرید مراجعه نکند.

