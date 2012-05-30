دشمن به جایگاه ولایت فقیه و سپاه به خوبی پی برده است

به گزارش خبرگزاری مهر، تقوی در اولین همایش هم اندیشی جنگ نرم در سال 1391 در حسینیه مرکز عالی تربیت جهادی و تکاوری سیدالشهدا(ع) نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که جمعی از فرماندهان، کارکنان و دانشجویان مرکز آموزش تکاوری سیدالشهدا(ع)، شرکت داشتند، در جمع بندی مباحث مطرح شده در این هم اندیشی، گفت: امروز هدف و کانون حملات توپخانه ای جنگ نرم و رسانه ای دشمن،‌ ولایت فقیه و سپاه است.

تقوی با اشاره به عصبانیت دشمن از نقش و جایگاه ولی فقیه، بیان کرد: ولایت فقیه محور وحدت، رهبری و هدایت مردم از آغاز حرکت انقلاب و یکی از عوامل مؤثر در پیروزی و استمرار انقلاب بوده است.

این مدرس دانشگاه در جمع دانشجویان مرکز آموزش سیدالشهدا(ع) نیروی دریایی سپاه، تأکید کرد: یکی از تحرکات اخیر دشمن که اخیرا شدت پیدا کرده و برخی از عوامل فتنه داخلی نیز با آن همراهی کرده اند، جنگ روانی و حملات رسانه ای علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

وی افزود: سپاه از بهترین، پاک ترین، مؤمن ترین، هوشمندترین، فداکارترین و در عین حال با بصیرت ترین فرزندان این ملت شکل گرفته و از بدو پیدایش تا کنون منشأ خدمات فراوانی برای کشور بوده و همچون سدی مستحکم در برابر نفوذ و سلطه دشمنان ایستاده است.