تقوی عنوان کرد:

دشمن به جایگاه ولایت فقیه و سپاه به خوبی پی برده است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: یک مدرس دانشگاه گفت: دشمن به نقش و جایگاه ولایت فقیه و سپاه در نظام مقدس جمهوری اسلامی به خوبی پی برده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تقوی در اولین همایش هم اندیشی جنگ نرم در سال 1391 در حسینیه مرکز عالی تربیت جهادی و تکاوری سیدالشهدا(ع) نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که جمعی از فرماندهان، کارکنان و دانشجویان مرکز آموزش تکاوری سیدالشهدا(ع)، شرکت داشتند، در جمع بندی مباحث مطرح شده در این هم اندیشی، گفت: امروز هدف و کانون حملات توپخانه ای جنگ نرم و رسانه ای دشمن،‌ ولایت فقیه و سپاه است.

تقوی با اشاره به عصبانیت دشمن از نقش و جایگاه ولی فقیه، بیان کرد: ولایت فقیه  محور وحدت، رهبری و هدایت مردم از آغاز حرکت انقلاب و یکی از عوامل مؤثر در پیروزی و استمرار انقلاب بوده است.

این مدرس دانشگاه در جمع دانشجویان مرکز آموزش سیدالشهدا(ع) نیروی دریایی سپاه، تأکید کرد: یکی از تحرکات اخیر دشمن که اخیرا شدت پیدا کرده و برخی از عوامل فتنه داخلی نیز با آن همراهی کرده اند، جنگ روانی و حملات رسانه ای علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

وی افزود: سپاه از بهترین، پاک ترین، مؤمن ترین، هوشمندترین، فداکارترین و در عین حال با بصیرت ترین فرزندان این ملت شکل گرفته و از بدو پیدایش تا کنون منشأ خدمات فراوانی برای کشور بوده  و همچون سدی مستحکم در برابر نفوذ و سلطه دشمنان ایستاده است.

