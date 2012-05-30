به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به امارات، عباس ترابیان در خصوص پیروزی تیم ملی فوتسال ایران برابر ازبکستان ضمن بیان مطلب فوق گفت: دیدار با ازبکستان بازی بسیار سختی بود، هر چند توانستیم ازبکستان را حذف کنیم اما واقعا حذف این تیم حیف بود زیرا ازبکستان لیاقت این را داشت در جام جهانی تایلند حضور داشته باشد.

وی ادامه داد: ازبکستان به آب و آتش زد اما حریف ایران نشد. ازبک‌ها برای مرگ و زندگی به میدان آمده بودند اما بازیکنان ما به خوبی بازی را اداره و انرژی‌شان را برای دو بازی نیمه نهایی و فینال ذخیره کردند تا به یک پیروزی منطقی در این بازی برسیم. همچنین به نیمه نهایی راه پیدا کرده و مجوز حضور در جام جهانی بدست آید.

رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال درباره دیدار با تایلند هم اظهار داشت: امروز مطمئنا بازی حساسی داریم. به نظرم تایلند پیشرفت خوبی داشته و از نظر قدرت و سرعت با تیم ملی ایران برابری می‌کند. سرمربی آنها هم ویکتور هرمانس است که در فوتسال جهان یک مربی شناخته شده و موفق است. بالاخره میزبان جام جهانی هستند و خیلی هم دوست دارند به فینال برسد اما من امیدوارم ایران به فینال برسد.

ترابیان در پایان گفت: پیش بینی من این است ایران و ژاپن فینال رقابتها را برگزار کنند و تقابل قدرت‌های فوتسال آسیا در امارات اتفاق بیفتد.

تیم ملی فوتسال کشورمان در چارچوب دوازدهمین دوره رقابتهای قهرمانی آسیا از ساعت 16 امروز چهارشنبه در امارات به مصاف تیم ملی تایلند خواهد رفت.