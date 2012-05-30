نوشهر میزبان هشتمین دوره مسابقات ورزشی بنادر کشور شد

محمد فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیش از 110 ورزشکار و کادر اجرایی در این مسابقات حضور دارند.

وی با اشاره به رشته‌ های رقابتی شرایط حضور ورزشکاران افزود: به جهت تخصصی بودن در این دوره از رقابتها، دو رشته اهداف پروازی و آمادگی جسمانی برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: رشته آمادگی جسمانی انفرادی در پنج ماده پرش طول، بارفیکس، شنا، دراز و نشست، دوی چهار در نه متر، دوی 300 متر با تجهیزات و دوی 400 متر برگزار خواهد شد.

فرهادی در مورد رده‌های سنی ورزشکاران گفت: در سه رده سنی 21 تا 30 سال و 31 تا 41 سال و در رده سنی بالای 41 سال ورزشکارن به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت.

دبیر اجرایی هشتمین دوره مسابقات بنادر کشور گفت: این دوره از مسابقات با هدف افزایش سطح روحی و جسمی کارکنان، ایجاد انگیزه در نیروها، افزایش کارایی پرسنل در ماموریت‌های محوله و سنجش سطح آمادگی دفاعی کارکنان برگزار شده است.

وی افزود: در این مسابقات ورزشکاران از بنادر نوشهر، لنگه، گلستان، سازمان مرکزی، شهید رجایی، خرمشهر، بوشهر، انزلی، چابهار، امیرآباد، امام خمینی(ره) و آبادان با هم به رقابت می‌ پردازند.