محمد جعفرانصاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نیاز هنرمندان استان به سالن افزود: پس از رایزنی با شهردار اراک در خصوص ضرورت وجود این سالن برای نمایش استان، موافقت شهردار برای آغاز عملیات ساختمانی در محوطه پشت فرهنگسرا آئینه صادر شد.

وی با تایید توان و قابلیت استان در زمینه تئاتر و نمایش های مدرن و بومی گفت: امیدواریم که با راه اندازی این سالن بخشی از مشکلات هنرمندان تئاتر استان مرتفع شود و ما شاهد شکوفایی هرچه بیشتر و بهتر استعدادهای استان باشیم.

انصاری افزود: سالن بلک باکس از جمله سالن های جدیدی است که امروزه برای انواع اجراها و تمرین های تئاتر مدرن و پست مدرن مورد استفاده قرار می گیرد.

وی گفت: سالن باکس یا بلک باکس بر مبنای این انگاره در دنیا مورد توجه است که در آن مرز میان بازیگران و تماشاگران و مرز بین مجری و ناظر برداشته شده است.

وی گفت: خوشحالیم که هنرمندان استان ارتباط تنگاتنگی با این معاونت دارند و تاکنون نیز طرح ها و اتودهایی را جهت طراحی این سالن در اختیار ما قرار داده اند.