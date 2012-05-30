  1. استانها
برای اجرای نمایش‌های مدرن/

هنرمندان تئاتر استان مرکزی صاحب سالن باکس می‌شوند

اراک - خبرگزاری مهر: معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی گفت: در پاسخ به درخواست هنرمندان نمایش استان مرکزی مبنی بر ساخت سالن باکس برای اجرای نمایش های مدرن، اعتبار لازم برای این امر تامین شد.

 محمد جعفرانصاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نیاز هنرمندان استان به سالن افزود: پس از رایزنی با شهردار اراک در خصوص ضرورت وجود این سالن برای نمایش استان، موافقت شهردار برای آغاز عملیات ساختمانی در محوطه پشت فرهنگسرا آئینه صادر شد.

وی با تایید توان و قابلیت استان در زمینه تئاتر و نمایش های مدرن و بومی گفت: امیدواریم که با راه اندازی این سالن بخشی از مشکلات هنرمندان تئاتر استان مرتفع شود و ما شاهد شکوفایی هرچه بیشتر و بهتر استعدادهای استان  باشیم.

انصاری افزود: سالن بلک باکس از جمله سالن های جدیدی است که امروزه برای انواع اجراها و تمرین های تئاتر مدرن و پست مدرن مورد استفاده قرار می گیرد.

وی گفت: سالن باکس یا بلک باکس بر مبنای این انگاره در دنیا مورد توجه است که در آن مرز میان بازیگران و تماشاگران و مرز بین مجری و ناظر برداشته شده است.

وی گفت: خوشحالیم که هنرمندان استان ارتباط تنگاتنگی با این معاونت دارند و تاکنون نیز طرح ها و اتودهایی را جهت طراحی این سالن در اختیار ما قرار داده اند.

