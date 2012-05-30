به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به امارات، سایت AFC در مورد وحید شمسایی کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران نوشت: "وحید شمسایی، کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران در هنگامیکه ایران در رقابتهای جام جهانی فوتسال در نوامبر حضور خواهد داشت، سی و هشت ساله خواهد شد اما با وجود کسب عناوین متعدد قهرمانی عطش وی برای قهرمانی خاموش نشده است.

اسطوره فوتسال ایران که رهبری تیم ملی فوتسال ایران را در رقابتهای قهرمانی فوتسال آسیا در امارات بر عهده دارد، بعد از اینکه رقابتهای قهرمانی فوتسال آسیا در ازبکستان را از دست داد، به بازنشستگی و آویختن کفشهایش فکر نکرد."

شمسایی همچنین در گفتگو با سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا گفت: اگر آماده باشم، انتخاب شوم و در سطحی بازی کنم که نیازی به بازنشستگی نباشد، می‌خواهم در آینده برای کشورم عناوین زیادی بدست آورم.

شمسایی در سال 2010 در فهرست تیم ملی ایران قرار نداشت و پس از اینکه با تیم صنایع گیتی پسند درخشید و بازیهای خوبی از خود به نمایش گذاشت، با بازوبند کاپیتانی به تیم ملی بازگشت.

وی در ادامه گفت: برای ما ایرانیان، کسب قهرمانی در فوتسال آسیا مهم است، قهرمان شدن در آسیا برای ما تبدیل به عادت شده است و دوست نداریم این عادت را کنار بگذاریم. من تمرینات سنگینی را پشت سر گذاشتم که به فرم ایده آل خود برسم و همچنین در بازیهای باشگاهی خود را به اثبات رساندم و این باعث شد که برای بازی در تیم ملی انتخاب شوم.

این بازیکن خود را برای حضور در رقابتهای دیگر قهرمانی فوتسال آسیا در سطح باشگاهی در ماه آینده آماده می‌کند. شمسایی به گیتی پسند کمک کرد تا به عنوان قهرمانی در لیگ ایران برسد و باعث شد تیمش به رقابتهای قهرمانی فوتسال باشگاه‌های آسیا صعود کند.

شمسایی در پایان این مصاحبه در مورد رقابتهای قهرمانی فوتسال باشگاههای آسیا گفت: من به تیم باشگاهی‌ام در کسب عنوان قهرمانی کمک کردم ولی در حال حاضر قراردادم با گیتی پسند به پایان رسیده است. اگر آنها به من نیاز داشته باشند، خوشحال می‌شوم برای آنها در رقابتهای قهرمانی فوتسال باشگاه‌های آسیا بازی کنم و باعث افتخارم است در این رقابتها حضور داشته باشم.