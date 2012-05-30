پرونده اعتراض توکلی به اعتبارنامه برومند بررسی می شود/ لغو تصویب اعتبارنامه برومند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر رئیس شعبه 4 بررسی کننده اعتبارنامه منتخبان مجلس نهم در جلسه علنی روز چهارشنبه یک ساعت پس از تذکر توکلی مبنی بر اینکه به اعتراض وی در شعبه 4 و روی پرونده حبیب برومند توجهی نشده است از رسیدگی مجدد پرونده این منتخب خبر داد.



پرونده اعتراض ساعت 8:55 به شعبه 4 ارجاع شده است اما اطلاعات به موقع به ما نرسیده بود به همین دلیل من اعلام کردم تا ساعت 9 گزارشی به شعبه نرسیده است.



وی با عذرخواهی از توکلی که نسبت به این موضوع اعتراض کرده بود، گفت: چون این پرونده به موقع نرسیده بود نمی توانستیم کاری کنیم اما این پرونده در شعبه چهار رسیدگی خواهد شد.



براساس این گزارش با وجود اینکه سخنگوی شعبه شماره 4 در گزارش خود از تایید اعتبارنامه برومند خبر داده بود و مجلس نیز آن را تصویب کرد با تذکر مصباحی مقدم این نظر مجلس لغو و اعتبارنامه وی مجددا در این شعبه مجددا مورد بررسی قرار خواهد گرفت .



به گزارش خبرنگار مهر، توکلی پیش از این در جلسه صبح در تذکری تاکید کرده بود که شعبه 4 به اعتراضات وی نسبت به اعتبارنامه برومند رسیدگی نکرده است و هیئت رئیسه باید با شعبه 4 که خلاف آیین نامه عمل کرده است برخورد کند.