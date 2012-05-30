صرفه جویی 2.6 مترمکعبی گلستانیها در مصرف آب

مهدی نیک نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بعد از هدفمندی یارانه ها گلستانی ها در هرماه 2.6 مترمکعب در مصرف آب صرفه جویی داشته اند.

وی اظهار داشت: متوسط مصرف آب در گلستان برای هر واحد اشتراک سال 1388 در طول یک ماه 17.3 متر مکعب بوده است که این رقم برای سال 1389 به میزان 16.7 مترمکعب و برای سال گذشته به 14.8 رسیده است.

وی افزود: همچنین در همین راستا برای سال گذشته یک هزار و 942 فقره کنتور مشترکین گلستانی جداسازی شده است.

معاون مشترکین آب و فاضلاب گلستان اذعان کرد: بزرگترین مزیت جداسازی کنتور این است که هر خانواده می‎تواند مصرف خود را مدیریت کند.

گلستان 260 هزار مشترک آب دارد.