  1. استانها
  2. گلستان
۱۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۴۹

نیک نژاد عنوان کرد:

صرفه جویی 2.6 مترمکعبی گلستانیها در مصرف آب

صرفه جویی 2.6 مترمکعبی گلستانیها در مصرف آب

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون امور مشترکان آب و فاضلاب گلستان گفت: شهروندان استان در هر ماه 2.6 متر مکعب در مصرف آب صرفه جویی داشته اند.

مهدی نیک نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بعد از هدفمندی یارانه ها گلستانی ها در هرماه 2.6 مترمکعب در مصرف آب صرفه جویی داشته اند.

وی اظهار داشت: متوسط مصرف آب در گلستان برای هر واحد اشتراک  سال 1388 در طول یک ماه 17.3 متر مکعب بوده است که این رقم برای سال 1389 به میزان 16.7 مترمکعب و برای سال گذشته به 14.8 رسیده است.

وی افزود: همچنین  در همین راستا برای سال گذشته یک هزار و 942 فقره کنتور مشترکین گلستانی جداسازی شده است.

معاون مشترکین آب و فاضلاب گلستان اذعان کرد: بزرگترین مزیت جداسازی کنتور این است که هر خانواده می‎تواند مصرف خود را مدیریت کند.

گلستان 260 هزار مشترک آب دارد.

کد خبر 1615877

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها