قهرمانی در اسلوونی نباید ما را مغرور کند

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین زند کریمی در خصوص قهرمانى در اسلوونى گفت: حضور در اسلوونی برای تیم ما بسیار مهم بود و از آن تجارب خوبی آموختیم. در این رقابت ها مقابل الجزایر یکی از حریفان کشورمان در پارالمپیک به برتری رسیدیم و در فینال مقابل تیم مقتدر و مدعی سوئد نیز پیروز شدیم که این موفقیت برای تیم گلبال ایران، روحیه بخش بود.



وی افزود: البته پیش از عزیمت به این کشور، اطلاعات جامعی از حریفان کسب کرده و با آشنایی کامل به اسلوونی رفتیم که این مطالعه در موفقیت تیم ما موثر بود. ضمن اینکه همدلی بازیکنان و کادرفنی نیز یکی دیگر از عوامل قهرمانی تیم ایران در اسلوونی بود.



این مربی در ادامه گفت : هرچند که این قهرمانی در بالا رفتن اعتماد به نفس و روحیه ملی پوشان موثر بود اما تمامی تلاش ما این است که آنها مغرور نشوند و خود را از پیش برنده ندانند.



وی درباره برنامه های آتی تیم گلبال گفت: اعضای تیم برای برنامه "کلاسبندی" باید به ترکیه بروند که این سفر از تاریخ 12تا 15 خردادماه جاری صورت می گیرد و سپس مرحله ششم اردوی آماده سازی را خواهیم داشت.