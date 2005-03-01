علاءالدين پژهان: جذب فيلمسازان خارجي از اهداف استوديو هشتگرد است

علاءالدين پژهان مشاور موسسه سينما شهر و كارشناس جلوه هاي ويژه در سينماي هاليوود در گفت وگو با خبرنگار سينمايي "مهر" در ضرورت وجود اين استوديو براي سينماي ايران گفت: اين يك سوال كلي است به نظر من وقتي كه سينمايي جزو توليد كنندگان جدي بين المللي است و خلاقيت و نوع آوري هاي آن در همه جا مطرح است. وقتي در آن يك سيستم استوديوي وجود نداشته باشند يك كمبودي احساس خواهد شد. هيچ كجاي دنيا وجود ندارد كه توليدات به اين انبوهي در آن صورت بگيرد و سود دهي كمي در آن وجود داشته باشد. بنابر اين تاسيس اين استوديو چندين اثر مثبت بر جاي خواهد گذاشت و آيا سينماي ايران مي تواند بدون وجود اين استوديو، ادامه راه بدهد؟ اگر آن انگيزه در خودش پيدا شود كه بتواند صنوف و سيستمهاي وابسته اش را درست سازماندهي كند، كسي نمي تواند بحثي انجام دهد. ولي آيا مي شود همچنان بدون پلاتو و تجهيزات مدرن به توليد فيلم ادامه داد؟ نمونه هاي كمي ديده ام كه اين اتفاق رخ دهد.

وي افزود: بنابراين بايد چنين استوديوي براي سينماي ايران به وجود آيد و زمينه اي است براي ورود تمام استانداردها و اتفاقات روز دنيا، اگر همه اهالي سينماي ايران خواستار آن باشند و از آن پشتيباني انجام دهند، حتما نتيجه مثبتي از آن دريافت مي كنند.

وي درمورد نحوه برخورد اهالي سينما با پروژه و نحوه همكاري آنها با اين پروژه با توجه به واكنش هايي كه از آنها درطول برپايي سه روز همايش ديده است، گفت: حداكثر سعي مان اين است كه بخش خصوصي در اين قضيه فعال بشود.

پژهان افزود: البته حمايت دولت از اين پروژه لازم است چون به تنهايي و با اتكا صرف به بخش خصوصي نمي توان اميد به راه اندازي اين پروژه داشت. ولي بايد منتقل و با تخصص اداره شود. اين پروژه يك مدير ندارد، بلكه بايد چندين مدير با يكديگر همكاري كنند و هماهنگ بشوند در جهت كمك به سينما و تلويزيون ايران، برخوردهاي بعضي از دوستان سينمايي با ديد شك و ترديد است و به نظرم حق دارند. چون پيشرفتمان در اين زمينه كند بوده است. ولي با توضيحات طرحهاي انجام شده، خيلي غافلگير شدند، ولي از اينجا به بعد اين پروژه خواستار نياز و توجه است. بعضي اگر فيلم سازان و توليد كنندگان منفعل عمل كنند و تنها نظاره گر باشد، روند ساخت پروژه باكندي صورت مي گيرد بايد حضور داشته باشد، نظر و انتقاد ارائه كنند.

وي در مورد برگزاري جلسه فرصت سرمايه گذاري شركت هاي داخلي و خارجي كه 9 اسفند برگزار شد و در باره تنابجش گفت: ما سرمايه گذاران را با دقت انتخاب كرده ايم. بسياري از سرمايه گذاران مي خواهند در اين پروژه سرمايه گذاري كنند. اين جلسه درحقيقت براي آشنايي با اين سرمايه گذاران بود. ما در اين جلسه شاهد حضور بانكهاي معتبر داخلي و خارجي بوديم كه نوع و نحوه فعاليتشان را براي ما معرفي كردند. بنابراين، بعد از اين آشنايي تصميم به همكاري گرفتيم. ديروز اولين جلسه ما بود و معرفي اوليه جنبه اقتصادي طرح صورت گرفت.

وي درمورد اهداف اوليه و اولويت هاي استفاده از امكانات اين استوديو گفت: تكيه اصلي ما براي استفاده داخلي سينما و تلويزيون و فيلمسازان ايراني است. در مرتبه بعدي جذب شركت هاي خارجي براي استفاده از امكانات اين پروژه است.

به گزارش خبرنگار سينمايي مهر علاءالدين پژمان سابقه بيست و پنج ساله در سينماي هاليوود و ديگر كشورهاي اروپاي دارد. در 29 كشور گوناگون فيلمبرداري انجام داده است. در فيلم هايي نظير ماتريس 2 و روز استقلال و گودزيلا در قسمت كارگرداني يونيت دوم كه مربوط به قسمت جلوه هاي ويژه است، همكاري داشته است. اولين ويديو كليپ را قبل از تاسيس شبكه MTV ساخته است و نخستين جايزه MTV را براي توليد كليپ به دست آورده است. با اورسن ولز و رونالد امريش همكاري داشته است و بالاي 300 ساعت سابقه ساخت سريال تلويزيوني دارد.