سازمان دامپزشکی در مبارزه با تب کریمه کنگو موفق عمل کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن دستور صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران خراسان شمالی عنوان کرد: سازمان دامپزشکی اقدامات زیادی را برای کنترل بیماری تب کریمه کنگو و جلوگیری از شیوع آن انجام داده است.
وی سمپاشی علیه کنه در مراکز مشکوک به بیماری، تشدید نظارت بر کشتارگاهها، تجهیز تمامی کشتارگاههای کشور به دستگاه سردکن، آموزش افراد دخیل در کشتار دام و ... را از جمله اقدامات این سازمان در مبارزه با بیماری تب کریمه کنگو ذکر کرد.
دستور با بیان اینکه این اقدامات و فعالیتهای پیشگیرانه در مورد تمام بیماریهای مشترک بین دام و انسان و یا حتی بیماریهای غیرمشترک نیز انجام میشود اظهار داشت: اگر مردم به توصیههای دامپزشکی مبنی بر خرید گوشت از مراکز معتبر و اجتناب از مصرف گوشتی که به صورت سنتی استحصال شده عمل کنند به طور یقین شیوع این بیماری متوقف میشود.
وی در مورد اقدامات نظارتی سازمان دامپزشکی در زمینه گوشتهای وارداتی تصریح کرد: برای واردات گوشت از یک کشور، چندین نوبت نظارتهای مختلف در مبداء، مسیر حمل و در داخل کشور صورت میگیرد.
این مسئول با بیان اینکه ناظران بهداشتی در مراکز کشتار مبداء، در محل قرنطینه دام، مراحل مختلف حمل و نقل و ترخیص و توزیع گوشت در کشور نظارت میکنند افزود: تمامی تمهیدات بهداشتی در مورد سلامت گوشتهای وارداتی به عمل آمده است.
وی تصریح کرد: با این اقدامات، گوشتهایی که دارای مهر دامپزشکی هستند به طور 100 درصد سالم و بهداشتی بوده و مردم ایران نیز برای مصرف آن هیچ دغدغهای نداشته باشند.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور اذعان داشت: بیماری تب کریمه کنگو از حدود 15 سال پیش در ایران شناسایی شده و وجود داشت اما شیوع و گسترش آن صرفا از طریق دام و گوشتهای قاچاق صورت میگیرد.
وی اظهار داشت: سازمان دامپزشکی و وزارت بهداشت کشور در زمینه مبارزه با شیوع این بیماری موفق عمل کرده و در حال حاضر نیز شیوع آن به حداقل رسیده است.
