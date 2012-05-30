222 مقاله به همایش سراسری هجوم خاموش در لرستان ارسال شد

امین رحیمی کیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعداد مقالات پذیرفته شده در همایش سراسری هجوم خاموش اظهار داشت: در این همایش تعداد 50 مقاله پذیرفته شده است.

وی تصریح کرد: همچنین در این همایش تعداد 42 مقاله در قالب پوستر ارائه شده است.

رئیس جهاد دانشگاهی لرستان و دبیر همایش سراسری هجوم خاموش ادامه داد: در این همایش سراسری تعداد 8 مقاله ارائه خواهد شد.

رحیمی کیا با اشاره به محورهای این همایش بیان داشت: مدرنیته و آسیب های اجتماعی، نقش آموزه های دینی در کنترل و پیشگیری از آسیب های اجتماعی، نقش خانواده در کنترل و پیشگیری از آسیب های اجتماعی و مصرف کالا و خدمات فرهنگی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ... از جمله محورهای این همایش است.

وی همچنین مهندسی فرهنگی و آسیب های اجتماعی، نقش سرمایه اجتماعی در کاهش آسیب های اجتماعی، امنیت فرهنگی و آسیب های اجتماعی و ظرفیت سازی فرهنگی و آسیب های اجتماعی را از دیگر محورهای این همایش برشمرد.