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۱۰ اسفند ۱۳۸۳، ۱۸:۴۵

از رياست موزه هنرهاي معاصر

سميع آذر استعفا داد

عليرضا سميع آذر از رياست موزه هنرهاي معاصر استعفا داد.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاري "مهر"، عليرضا سميع آذر كه انتقادهايي نسبت به عملكرد او طي  مدت كوتاه  مديريت اش بر موزه هنرهاي معاصر در محافل و مراكز فرهنگي - هنري مطرح بود، سرانجام صبح امروز استعفاي خود را تقديم مراجع ذيصلاح كرد.
بنا به اين گزارش، هنوز دلايل مشخصي براي استعفاي وي مطرح نشده است، ولي شنيده ها حاكي است، اعطاي فضا و امكانات موزه هنرهاي معاصر به اشخاص و جريانهاي هنري خاص و بي توجهي نسبت به طيف ها و سليقه هاي فرهنگي- هنري ديگر، از جمله دلايل نارضايتي از نحوه مديريت سميع آذر بر موزه هنرهاي معاصر مي باشد.
در پي استعفاي رئيس موزه هنرهاي معاصر، تعدادي از هنرمندان، ظهر امروز با حضور در دفتر معاون هنري وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، از اين اقدام سميع آذر ابراز ناخرسندي كردند.
خاطر نشان مي شود، از مدتي پيش، نام افرادي به عنوان جايگزين هاي احتمالي سميع آذر در محافل فرهنگي مطرح مي باشد.   

کد مطلب 161589

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