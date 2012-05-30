36 پروژه گلستان مهر ماندگار شد/ اجرای هزار طرح محرومیت زدایی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این طرحها براساس اولویت های هر دستگاه تدوین شده و پیگیری وضعیت و رفع موانع هر طرح ملی و همچنین هماهنگی با دستگاههای مربوطه در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: تعداد 36 پروژه استانی در گلستان از قبیل احداث شبکه آبیاری زهکشی اراضی اولویت دار ، شبکه آبیاری و زه کشی نرماب ، سد کبود وال و شبکه آبیاری و زه کشی قره سو و زرینگل ، سد و شبکه آبیاری و زهکشی چـات (چایلی) ، سد دانشمند ، آبرسانی به شهرهای گرگان ، گالیکش ، مینودشت و علی آباد ، تصفیه خانه وتاسیسات فاضلاب شهر گنبد ، گازرسانی به شهرهای جدید و هزار روستای جدید در لیست پروژه های مهر ماندگار دولت قرار گرفته است.

معاون امور عمرانی استاندار همچنین تکمیل استادیوم پنج هزار نفری گنبد ، تکمیل خوابگاه ورزشکاران گلستان ، تکمیل سالن رزمی سه طبقه گلستان و ساخت مرکز جامع فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثارگران ، احداث 50 تقاطع غیر همسطح ، آسفالت راههای روستای بالای 50 خانوار ، احداث بزرگراه بهشهر – گرگان – بجنورد – قوچان و توسعه ناوگان روستایی و احداث راه آهن گرگان – اینچه برون را از دیگر پروژه های مهر ماندگار دولت نام برد.

وی در بخش بهداشت ودرمان در طرح پروژه های ماندگار احداث بیمارستان های 96 تختخوابی مینودشت ، 20 تختخوابی سوختگی گرگان ، 32 تختخوابی آزادشهر ، مرکز تحقیقات سرطان ، گوارش و کبد گرگان ، مرکز بهداشت و درمانی شبانه روزی مراوه تپه ، تکمیل بیمارستانهای آموزشی گرگان ، بندرگز و 96 تختخوتبی بندر گز را ذکر کرد.

دادبود ، اجرای هزار طرح محرومیت زدایی ، احداث هتل و مجتمع های گردشگری ، راه اندازی مرکز هوانوردی عمومی و احداث صنایع کیمیا چوب گلستان (MDF )، کشت و صنعت گلستان آریا ( بسته بندی مواد غذایی ) و شرکت تولیدی بانیار ( گرانول پلی استایرن ) را از دیگر پروژه های مهر ماندگار دولت برشمرد.

دادبود یادآور شد: جهت نیل به این هدف در سطح کشور نسبت به تشکیل "ستاد استانی راهبری طرحهای مهر ماندگار " اقدام شده است تا شرایط لازم جهت رفع موانع و مشکلات طرح ها و اجرای آنها در زمان مقرر را فراهم آورد.

وی از مدیران خواست به صورت ویژه نسبت به پیگیری اجرای پروژه ها و همچنین تامین اعتبار لازم از طریق وزارتخانه های مربوطه اقدام لازم را به عمل آورند تا مطابق برنامه زمانبندی ارائه شده و حداکثر تا مرداد ماه 1392 کلیه پروژه ها به اتمام و بهره برداری برسند.