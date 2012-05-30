به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه اشتغال شهرستان کرج به ریاست فرماندار و با حضور نمایندگان دستگاه های کارگروه پیش از ظهر چهارشنبه در حالی برگزار شد که عمده ترین مشکل عدم ارائه تسهیلات از سوی بانک های عامل عنوان شد.

فرماندار کرج دراین جلسه با بیان اینکه در جذب اعتبارات نقص داریم، تاکید کرد: باید بررسی کنیم و علت این نقص را پیدا کنیم.

وی تصریح کرد: تسهیلات بانک کشاورزی از تاریخ پنجم اسفندماه سال گذشته عملا متوقف شده است و در استان البرز زیر پنج درصد پرداختی داشته ایم.



ایران نژاد ادامه داد: 200 طرح نیز به بانک مسکن معرفی شد که فقط به 89 طرح به ارزش سه هزار و 690 میلیون ریال تسهیلات پرداخت شد و مابقی طرح ها در صف مانده اند.



ایران نژاد یادآور شد: بانک مسکن در شهرستان کرج 35 درصد جذب داشته است.



در این جلسه مصوب شد کمیته ای ویژه به منظور آسیب شناسی در موضوع بانک ها و بررسی دلیل تعلل در پرداخت ها با عضویت سه تن به نمایندگی از فرمانداری کرج، کار و اشتغال و بانک ملی تشکیل و نتیجه ارزیابی ها ظرف حداکثر 15 روز آینده در شورای بانک ها طرح و در کارگروه اشتغال گزارش شود.



همچنین مقرر شد اختصاص مکانی برای بازراچه های خود اشتغالی ویژه مشاغل خانگی پیگیری و نتیجه گزارش شود.