سومین سایت کامپیوتر پیام نور میبد راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ رئیس دانشگاه پیام نور میبد اظهار داشت: علوم رایانه ای نزد قشر تحصیلکرده و دانشگاهی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

رضا رشیدی با اشاره به اهمیت کاربرد فناوری های IT در جهان افزود: کشورمان در زمینه علوم رایانه، پتانسیل های فراوانی دارد و در این خصوص نیز دانشگاه پیام نور میبد برای ساماندهی و ارتقاء زیرساخت های لازم، به راه اندازی و تجهیز سومین سایت کامپیوتر اقدام کرده است.

وی بیان داشت: با توجه به نیاز مرکز آموزش برای تشکیل کلاسهای درسی، برگزاری دوره های آموزشی و تخصصی برای کارمندان، دانشجویان و هسته های علمی، با همکاری امور مالی و واحد رایانه، سایت شماره سه با 20 کامپیوتر، سیستم دیتا پرژکتور، شبکه داخلی و قابلیت دسترسی به اینترنت در محل ساختمان فرهنگی، رفاهی و آموزشی دانشگاه تجهیز و راه اندازی شد.

با راه اندازی این سایت تعداد کامپیوترهای موجود در سایتهای مرکز به 60 سیستم می رسد.

دومین کارگاه آموزشی ستاد عفاف و حجاب دانشگاه پیام نور تشکیل شد

کارگاه آموزشی عفاف و حجاب با حضور روسای مراکز، مسئولان فرهنگی و رابطین حراست برگزار شد.

مدیر فرهنگی دانشگاه پیام نور استان یزد اظهار د اشت: مسئله عفاف و حجاب از مسائل مهم و ریشه ای در جامعه ماست که با توجه به سفارش اسلام و قرآن و توصیه معصـومین و فرمایشات امام راحل و مقــام معظم رهبری توجه به آن از ضروریات است و باید در سرلوحه کارها و دغدغه همه مسئولین قرار گیرد.

علی اکبر کریمی افزود: باتوجه به اهمیت این موضوع و تلاشهای دشمن در رواج بدحجابی از طریق جنگ نرم بویژه در بین دانشجویان وظیفه ماست که در بیداری این طیف از هیچگونه تلاشی دریغ نورزیم.

وی گفت: راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب یک قانون است که اجرای آن گام بلندی در مسیر نهادینه کردن عفاف و حجاب در دانشگاه خواهد بود.

وی افزود: طرح عفاف و حجاب هیچگونه ابهام و پیچیدگی ندارد و وظایف همه مراکز و واحدها مشخص شده است؛ بنابراین لازم است با جدیت به سمت اجرایی کردن این قانون برویم.

شورای عفاف و حجاب دانشگاه پیام نور مرکز تفت فعالیت خود را آغاز کرد

شورای عفاف و حجاب دانشگاه پیام نور تفت متشکل از مدیران امور اداری، آموزش، حراست، فرهنگی، دو نفر از کارشناسان آموزش و رابط طرح عفاف و حجاب با مسئولیت رئیس مرکز فعالیت می کند.

شورای عفاف و حجاب از شوراهای داخلی دانشگاه پیام نور مرکز تفت محسوب می شود که به منظور گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در دانشگاه فعالیت خواهد کرد.

در نخستین جلسه این شورا امروز ضمن توجیه اعضای شرکت کننده در خصوص نحوه و اجرای کامل این طرح، اقای محمد دهشیری به عنوان دبیر شورای عفاف و حجاب دانشگاه پیام نور مرکز تفت معرفی شد.

مسئول دانشگاه پیام نور مرکز تفت هم در این جلسه طرح عفاف و حجاب را از طرحهای جامع و اصولی دانشگاه پیام نور استان یزد خواند و گفت: حجاب مقدمه عفاف و عفاف نیز مقدمه ای برای سلامتی روحی و روانی جامعه است که باید به خوبی مورد توجه قرار گیرد.

دانشگاه پیام نور تفت آماده برگزاری کنکور

دانشگاه پیام نور مرکز تفت آماده برگزاری کنکور سراسری سال 91-90 در شهرستان تفت است.

نماینده تام الاختیار سازمان سنجش و آموزش کشور در شهرستان تفت گفت: کنکور سراسری سال 91-90 روزهای پنج شنبه هشتم تیرماه تا 10 تیرماه در دانشگاه پیام نور مرکز تفت برگزار خواهد شد.

اکبر ذوالفقاری با بیان اینکه اقدامات و مقدمات برگزاری این آزمون در این مرکز دنشگاهی فراهم شده است، افزود: در این آزمون بیش از 430 داوطلب در گروه های آزمایشی علوم ریاضی، فنی، هنر، علوم تجربی، زبانهای خارجی و علوم انسانی رقابت می کنند.

وی یادآور شد: در رشته علوم ریاضی و فنی 41 نفر از خواهران و 76 نفر از برادران، در رشته هنر 9 نفر از خواهران و 12 نفر از برادران، در رشته علوم تجربی 62 نفر از خواهران و 67 از برادران، در رشته زبانهای خارجی، 22 نفر از خواهران و 18 نفر از برادران و علوم انسانی، 72 نفر از خواهران و 57 نفر از برادران در دانشگاه پیام نور تفت با یکدیگر رقابت می‌کنند.

امسال هم مثل پارسال دانشگاه پیام نور مجری برگزاری کنکور سراسری در استان یزد است.

برگزاری جلسه شناخت مواد مخدر در دانشگاه پیام نور رضوانشهر

اولین جلسه آموزشی شناخت موادمخدر و اثرات سوء آن در دانشگاه پیام نور مرکز رضوان شهر صدوق برگزار شد.

حسین خادمی اظهار داشت: این جلسه با حضور گسترده و فعال دانشجویان مرکز و سخنرانی دکتر صالحی برگزار شد.

رئیس دانشگاه پیام نور مرکز رضوانشهر صدوق افزود: در این جلسه به مباحثی در حصوص شناسایی انواع مختلف مواد مخدر و مضرات آن در جامعه بشری، راههای پیشگیری و مبارزه و ...پرداخته شد.

وی یادآور شد: کشور ایران به عنوان یکی از کشورهای مهم پیشتاز مبارزه با مواد مخدر معرفی شده است و قرار گرفتن در صدر برترین های جهان از نظر میزان کشف مواد مخدر، اصلاح و بهبود روش های مبارزه با مواد مخدر به ویژه روش های اطلاعاتی، استفاده از فناوری اطلاعات، رشد تحقیقات و پژوهش های کاربردی و فعال سازی دیپلماسی منطقه ای و بین المللی ایران، نشان دهنده تلاش های کشورمان در زمینه مبارزه با مواد مخدر است.

به دلیل استقبال دانشجویان از این جلسه مقرر شد کلاسهای آموزشی با فاصله زمانی مناسب به تفکیک بین دانشجویان در ماههای آینده برگزار شود.

مسئله عفاف و حجاب به معنای منزوی کردن زن نیست

به منظور توسعه برنامه حجاب و عفاف در دانشگاه و تشویق دانشجویان، با همکاری بسبج دانشجویی و کانون حجاب و عفاف اردوی کوهنوردی برگزار شد.

رئیس دانشگاه پیام نور زارچ با اعلام این خبر گفت: مسئله عفاف و حجاب به معنای منزوی کردن زن نیست و اگر کسی برداشتی این چنینی از حجاب و عفاف دارد، برداشتی کاملا اشتباه دارد.

محسن خیلی افزود: مسئله حجاب به معنای جلوگیری از اختلاط بی قید و شرط زن و مرد در جامعه است حال این جامعه دانشگاه باشد و یا خانواده.

وی بیان داشت: دین مبین اسلام می خواهد رشد فکری، علمی، اجتماعی و سیاسی و از همه مهمتر معنوی زنان را به حد اعلی برسد و وجودشان برای جامعه و خانواده به عنوان یک عضو پرفایده و ثمره بخش باشد.

وی تأکید کرد: حجاب و عفاف پدیده مذهبی - ارزشی مهمی در تعالیم اسلامی است و توجه به زمینه های فرهنگی - اجتماعی به عنوان بستر آن بسیار لازم و ضروری است و اشاعه و تعمیق آن نیازمند آموزشهای بنیادین و مداوم در خانواده، مدرسه، دانشگاه و اجتماع است.

اجرای مرحله جدید طرح عفاف و حجاب در دانشگاه پیام نور میبد

پیرو کارگاه آموزشی طرح عفاف و حجاب در ستاد استان ، شروع مرحله جدید اجرای طرح و لزوم توجیه کارمندان مرکز، جلسه توجیهی در دانشگاه پیام نور میبد برگزار شد.

رئیس دانشگاه پیام نور میبد از تلاش کلیه کارکنان در اجرای مناسب مراحل قبلی طرح عفاف و حجاب تشکر و هماهنگی و همفکری بیشتر کارکنان را در اجرای مرحله جدید طرح عفاف و حجاب خواستار شد.

رضا رشیدی گفت: گسترش فرهنگ عفاف و حجاب یک قانون است که اجرای آن در سطح دانشگاه گام بلندی در مسیر نهادینه کردن عفاف و حجاب در جامعه خواهد بود.

وی افزود: کرامت انسانى زن، در سایه حجاب و عفاف او تامین می‌شود وحجاب یکى از احکام دینى است که براى حفظ و پاکدامنى زن و نیز حفظ جامعه از آلودگی‌هاى اخلاقی تشریع شده است.

در این نشست بسته جامع آموزشی عملیاتی عفاف و حجاب شامل ضوابط پوشش، فرم ارزشیابی بازرسین، نحوه تکمیل کاربرگ ثبت تخلفات و برخورد با دانشجویان متخلف تشریح و در پایان ریاست دانشگاه برخورد قاطع و دور از واهمه کلیه کارمندان با افراد متخلف و ارائه گزارش روزانه را خواستار شد.