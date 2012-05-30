  1. استانها
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به کرمان سفر می کند

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر ارشاد اسلامی کرمان از سفر یک روزه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به استان کرمان خبر داد.

احمد سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فردا سالن چند منظوره هنرستان های زیبا و کتابخانه عمومی اختیارآباد با حضور سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افتتاح می شود.

وی ادامه داد: همایش تجلیل از فعالان قرآن استان کرمان و تجلیل از مولفین و پژوهشگران حوزه فرهنگ نیز با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در کرمان برگزار می شود.

سعیدی تصریح کرد: همچنین طی این سفر سه مجتمع و چهار خانه فرهنگ دیجیتال به بهره برداری خواهند رسید.

این مسئول یادآور شد: بازدید از پروژه تالار مرکزی کرمان نیز از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده برای این سفر است.  
 

