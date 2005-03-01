همايش بررسي ابعاد علمي و فرهنگي تفسير راهنما برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار"مهر" در قم، حجت الاسلام خراساني دبير همايش بررسي ابعاد علمي و فرهنگي تفسير راهنما و مسؤول مركز فرهنگ و معارف قرآن دفتر تبليغات قم با تشريح اهداف برگزاري اين همايش و پيشنيه تأليف تفسير راهنما گفت : اين همايش پنجشنبه هفته جاري ( 13 اسفند ماه ) و همزمان با انتشار آخرين جلد تفسير 20 جلدي راهنما با حضور حجت الاسلام رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و پايه گذار اين تفسير، برگزار مي‌شود.

وي افزود: از ويژگي‌هاي اين تفسير جامع، نوآوري آن نسبت به تفاسير ديگر، نگاه اجتماعي به مباحث مختلف كه در تفاسير ديگر به آن توجه نشده و گنجاندن برداشت‌هاي مختلف از قرآن در قالب نمايه و به تبع آن راحت كردن كار براي پژوهشگران است.

دبير همايش بررسي ابعاد علمي و فرهنگي تفسير راهنما افزود: همچنين اين تفسير به عنوان يك متن آموزشي مي‌تواند در اختيار كساني قرار گيرد كه مي‌خواهند روي قرآن كار كنند.

خراساني همچنين با بيان اين‌ كه طي سال‌هايي كه تأليف اين تفسير به طول انجاميد 100 پژوهشگر با فرهنگ و معارف قرآن همكاري داشتند، افزود : آموزش صدها پژوهشگر قرآني مرتبط با تفسير راهنما يا استفاده كننده از آن نيز از آثار و بركات تأليف تفسير راهنماست كه ارتقاي توانايي قرآن پژوهان را در پي دارد .

دبير همايش بررسي ابعاد علمي و فرهنگي تفسير راهنما در خصوص ترجمه تفسير به زبان‌هاي مختلف گفت : ترجمه زبان اردو اين تفسير آغاز شده و 5 جلد آن در پاكستان به زبان اردو ترجمه شده است، ترجمه عربي آن نيز از سال آينده آغاز مي‌شود.



خراساني با اشاره به پيشنيه تأليف تفسير راهنما گفت : حجت الاسلام رفسنجاني در سال 54 پس از دستگيري توسط رژيم طاغوت در زندان تأليف اين تفسير را آغاز كرد و 3 سال بعد كه از زندان آزاد شد 22 دفتر 200 برگي حاصل تلاش رفسنجاني بود كه در اختيار صدا و سيما و برخي مراكز قرار گرفت، اما در تكميل آن ناموفق بودند.

وي افزود: به دنبال اين مسائل پژوهش براي تفسير راهنما در سال 66 به دفتر تبليغات اسلامي سپرده شد و اكنون پس از 17 سال آخرين جلد اين تفسير 20 جلدي به چاپ رسيده است.