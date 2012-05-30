آشنایی با فرهنگ دینی بهترین راه مقابله با تهاجم فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی صبح چهارشنبه در گردهمایی ستاد اقامه نماز ادارات مازندران ، استفاده از زور و جبر را برای نماز خواندن اشتباه دانست و افزود: رویکرد به این فریضه عبادی باید همواره با میل و رغبت همراه باشد.

وی کار کردن در ستاد اقامه نماز و هرگونه اقدام در راستای اشاعه فرهنگ نماز را به لحاظ معنوی بهترین شغل دانست و گفت : پاداش اخروی این فعالیت ها را نمی توان با بالاترین دستمزد های مادی مقایسه کرد.

ابراهیمی با بیان اینکه فطرت بشر به انحراف و گناه تمایل دارد ، از تزلزل در خانواده ، معاشران بد و فاصله طبقاتی به عنوان سه عامل مهم در ارتکاب جرم یاد کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از نظام آموزشی به عنوان مکانی برای پرورش فکر و روح یاد کرد و اظهار داشت : نمره محوری در مدارس و دانشگاه می تواند نگران کننده باشد.

ابراهیمی، برگزاری 16کلاس برای آموزش مروجان نماز با شرکت 700 نفر ، برگزاری هشت کلاس تحت عنوان نماز شایستگان با شرکت 400 نفر ، آموزش 220 مربی مهدهای کودک با همکاری آموزش و پرورش و طرح معراج برای آموزش 40 طلبه را از اقدامات ستاد اقامه نماز مازندران در سال گذشته عنوان کرد.

وی از برگزاری طرح مفتاح با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشگاه مازندران و دانشگاه های آزاد در سال جاری خبر داد.

ابراهیمی، از برگزاری مسابقه کتابخوانی عمومی با موضوع نماز، مسابقه تالیف کتاب نماز با شرکت نویسندگان جوان، مسابقه مکاتبه ای نماز با عنوان پله های آسمانی ، مسابقه وبلاگ نویسی نماز و نشست دانش آموزی با رویکرد نماز به عنوان بخشی از فعالیت های فرهنگی ستاد اقامه نماز مازندران در سالجاری نام برد.

وی نشست خانواده با موضوع نماز، جشنواره فرهنگی نماز، فراخوان مقاله بیست و یکمین اجلاس سراسری نماز و ایجاد شبکه ارتباطی نماز با عنوان طرح یاوران اقامه نماز را از دیگر برنامه های فرهنگی ستاد اقامه نماز مازندران معرفی کرد.

دبیر ستاد اقامه نماز مازندران گفت: کارگاه آموزشی مدرسان آموزش خانواده، برگزاری دوره آموزشی مربیان مهدهای کودک ، دوره آموزشی قرائت صحیح نماز ویژه روستائیان، آموزش 28ساعته آداب و اسرار نماز ویژه کارکنان دولت و آموزش خانواده با شیوه رویکرد فرزندان به نماز از برنامه های آموزشی ستاد در سال جاری است.