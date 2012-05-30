محمدرضا البرزی پیش از ظهرچهارشنبه درحاشیه برگزاری پنجمین و آخرین جلسه بزرگداشت ارتحال امام راحل در سالن جلسات حوزه معاونت عمرانی استانداری درگفتگو باخبرنگارمهر، درباره هماهنگی های صورت گرفته برای تسهیل در اعزام زائران به حرم امام خمینی(ره) ضمن اشاره به ضرورت بزرگداشت همه ساله سوگواری عروج ملکوتی امام راحل اظهار داشت: نظام جمهوری اسلامی ایران به برکت امام خمینی(ره) شکل گرفته است و هر ساله نیز باید با تلاش دستگاه ها این مراسم درخور و شایسته جایگاه امام راحل برگزار شود.



وی افزود: استانداری البرز نیز از مدت ها قبل در قالب تشکیل ستاد استان ها جلسات متعدد بزرگداشت مراسم ارتحال حضرت امام (ره) را با هماهنگی های فرابخشی درحوزه ها و کمیته های اصلی و فرعی در استان البرزبه ریاست احمد افضلی به عنوان رئیس ستاد و در فرمانداری ها نیز با ریاست فرمانداران شهرستان تشکیل داده است.

البرزی گفت: برنامه های کلی مربوط به هر دستگاه نیزابلاغ وبا رعایت مهلت زمان مقرر شده مقدمات وضرورت های لازم برای برگزاری هرچه باشکوه تر این مراسم تدوین و تهیه شد.

دبیر اجرایی بزرگداشت مراسم امام راحل در ادامه از ارسال برنامه های دستگاه ها به دبیرخانه خبرداد و افزود: کمیته ها ی اجرایی بعد ازآگاهی از برنامه های دستگاه ها فعالیت خود را آغاز کردند تا مقدمات استقبال از زائران سایر نقاط به این استان و همچنین بدرقه زائران استان با اختصاص وسایل حمل و نقل با سهولت هر چه بیشتر مهیا شود.

وی افزود: برنامه های فرهنگی مختلفی نیز با همین هدف توسط کمیته شورای هماهنگی درنظرگرفته شده است.

ارزیابی عملکرد دستگاه های مجری

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری البرز در ادامه گفت: ضمن به روز رسانی فعالیت ها و نظارت برروند اجرای امور، درپایان بزرگداشت ارتحال امام خمینی(ره) نیز ارزیابی از عملکرد دستگاه ها صورت خواهد گرفت.

وی در پایان افزود: امیدواریم که در سال جاری نیز در گرامیداشت مقام شامخ امام خمینی(ره) با ایجاد سهولت در اعزام زائران، این مراسم با عظمت هرچه تمام تر برگزارشود.