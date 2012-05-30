نبود اسپانسر مهمترین مشکل هیئت سه گانه کهگیلویه و بویراحمد است

به گزارش خبرنگار مهر، غریب دین پرور پیش ازظهر چهارشنبه در جلسه هیئتهای سه گانه استان افزود: ورزش سه گانه ورزشی نوپا، سنگین و ناشناخته در استان است و این ورزش متشکل از سه رشته سنگین شنا، دوچرخه سواری و دوی صحرانوردی است.

وی بیان کرد: ورزشکاران این رشته باید یک هزار و 500 متر شنا، 40 کیلومتر دورچرخه سواری و 10 کیلومتر دوصحرانوردی را طی کنند.

دین پرور افزود: این هیئت در پنج شهرستان استان راه اندازی شده است اما با نبود دوچرخه حرفه ای و مسابقه ای مواجه است.

رئیس هئیت سه گانه استان اظهار داشت: خرید یک دستگاه دوچرخه حرفه ای نزدیک به یک میلیون و 300 هزار تومان هزینه دارد و درمسابقات این رشته دوچرخه نقش مهم و اساسی در کسب عناوین قهرمانی دارد.

وی عنوان کرد: استفاده ورزشکاران این رشته ورزشی از استخر شنای شهر یاسوج برای انجام تمرینات، استفاده از پایگاه قهرمانی برای استفاده ورزشکاران بانوان و آقایان در طول هفته و عقد قرارداد با مربیان این رشته ورزشی از مهمترین مسایل و مشکلات این هیئت بود.

مدیر کل ورزش و جوانان استان نیز در این نشست گفت: اداره کل ورزش و جوانان استان سال گذشته بیش از یک میلیارد تومان به هیئتهای ورزشی استان پرداخت کرد.

حجت الاسلام جواد خاضع افزود: تعامل بیشتر این هیئت با فدراسیون برای تجهیز کردن آن به امکانات لازم ضروری است.