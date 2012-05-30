نام امام خمینی(ره) با عظمت و افتخار در جهان پیچیده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق مفتح صبح چهارشنبه با حضور در حسینیه جماران که به همراه کارکنان و مسئولان وزارت صنعت و معدن و تجارت برای تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل صورت گرفت، افزود: این انقلاب امانتی بسیار گرانقیمت است که حفظ آن مسئولیت پذیری بزرگی را می‌طلبد.

وی با مقایسه ایران قبل از انقلاب و ایران بعد از انقلاب گفت: ببینید قبل از انقلاب صدام در چه جایگاهی قرار داشت؟ امام در کجا بود (امام در تبعید بود)، شوروی چه جایگاهی داشت و امام در کجا بود؟ قبل از انقلاب کشور ایران از نظر علمی، اقتدار نظامی، اقتدار سیاسی و نظامی در کجا بود و الان در کجا است؟

مفتح با بیان اینکه انقلاب سال 57، الان ریشه‌اش در بحرین و در عمق فلسطین و حتی برادران غیر شیعی است، اضافه کرد: این میوه مبارکی است که هر لحظه در هر گوشه از نظام خلقت بار می دهد و مردم فراوانی از آن استفاده می کنند.

وی تاکید کرد: این انقلاب مقدمه انقلاب جهانی حضرت مهدی خواهد بود و این پرچم دست به دست خواهد گشت تا به دست حضرت مهدی برسد.

قائم مقام وزیر صنعت و معدن و تجارت به مقایسه جایگاه فعلی صدام و امام خمینی پرداخت و افزود: عزت، عظمت، احترام امام را ببینید و از آن طرف خفت و خواری صدام را در منطقه ببنید، رهبران فعلی انقلاب ما زمانی هر کدام از گوشه ای از دنیا در تبعید بودند و امروز در اوجی از عظمت هستند و هر کلام آنها در عرصه گیتی تاثیرگذار است.

وی تصریح کرد: قاطبه ملت ایران نشان دادند که هنوز بر عهد خود با ولی فقیه زمان و ولایت فقیه هستند این ملت از گردنه های زیادی به سلامت عبور کرده است، ملت ما جمعا نسبت به آرمان امام(ره) وفاداری نشان داده است.

مفتح با بیان اینکه انقلاب با هزینه های سنگینی به دست ما رسیده است، ادامه داد: این انقلاب امانتی بسیار گران قیمت است که از صدر اسلام دست به دست به ما رسیده است، این ارثی است که چرخیده تا به اباعبدالله رسیده و بعد هم به دست امام(ره) رسیده است.

وی با بیان اینکه حفظ این امانت مسئولیت بزرگی است از حاضران خواست تا با فریاد لبیک یا امام بار دیگر با آرمانهای امام تجدید میثاق کنند.

گفتنی است کارکنان و مسئولان وزارت صنعت و معدن و تجارت بازدیدی از خانه امام نگارستان و مجموعه فرهنگی – هنری جماران داشتند.