صنایع آق قلا در بازاریابی مشکل دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر پیش از ظهر چهارشنبه دربازدید از شرکت به بان شیمی و آریا تیناژن واقع در شهرک صنعتی آق قلا افزود: با مدیریت صحیح بازارکار و بازاریابی می توان ضمن افزایش فروش محصولات ، بازارهای جدیدی نیز شناسایی کرد.

وی اضافه کرد: برای بازاریابی خوب باید توان مدیریتی و ارتباطاتی قوی داشت و با کمی همت و تلاش می توان حتی بازارهای جدیدی در استان پیدا کرد.

کر استفاده از ظرفیت مراکز بهداشتی و درمانی جهت فروش بیشتر محصولات این شرکت را مهمترین راهکار توسعه این کارخانه عنوان کرد.

فرماندار شهرستان آق قلا نیز در پایان از روسای دستگاه های اجرایی حاضر در بازدید خواستند در راستای تحقق پیام نوروزی مقام معظم رهبری " سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی " کلیه موارد مربوط به مشکلات واحدهای تولیدی را شناسایی کرده و هرچه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام کنند.

وی اضافه کرد : بر اساس اصول مدیریتی موفق جهانی ، باید سرمایه گذاران 20 درصد توان خود را برای تولید و 80 درصد توان مدیریتی را صرف بازاریابی و فروش قرار دهند.