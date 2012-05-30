خبرنگاران شاهرود از خانه سالمندان این شهر بازدید کردند

عباس اعتماد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدید خبرنگاران شاهرود از خانه سالمندان این شهر افزود: خبرنگاران، در این بازدید از حسین جعفری پیشکوست توزیع نشریات و روزنامه که در این آسایشگاه بستری است دلجویی کردند.

وی اظهار داشت: حسن جعفری 80 سال سن دارد و بیش از 50 سال از عمر خود را در خدمت مطبوعات شهرستان شاهرود صرف کرده است.

اعتماد اضافه کرد: این پیرمرد 80 ساله با دلی پردرد از مشکلاتی مانند نبود بیمه، هزینه بالای آسایشگاه و بی تفاوتی مسئولان محلی به آسایشگاه گلایه کرد.

سخنگوی موسسه خبرنگاران و نویسندگان شاهرود در بخش دیگری با تاکید بر تکریم سالمندان اظهار داشت: خداوند در آیه 23 سوره اسراء بر تکریم سالمندان و سالخوردگان تأکید کرده است.

وی با بیان اینکه تکریم و حفظ احترام سالمندان نشان عزتمندی جامعه است گفت: در دین مقدس اسلام، سالمندی، ارزش به شمار آمده و در برخورد با کهنسالان بر اصل تکریم و پاسداشت مقام ایشان، تاکید فراوان شده تا آنجا که پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمودند: "تکریم پیران مسلمان تعظیم خداوند است".

اعتماد تصریح کرد: امروزه نیز شیوه رفتار ایرانیان با پیران و سالخوردگان، از تعالیم مکتب متعالی اسلام تاثیر گرفته است.

وی عنوان کرد: بر اساس ماده یک اساسنامه موسسه خبرنگاران و نویسندگان شهرستان شاهرود، این موسسه به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی پیشکسوتان مطبوعات شهرستان شاهرود تشکیل شده است.