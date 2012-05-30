  1. استانها
۱۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۵۹

در آستانه سالروز 13 رجب/

خبرنگاران شاهرود از خانه سالمندان این شهر بازدید کردند

خبرنگاران شاهرود از خانه سالمندان این شهر بازدید کردند

شاهرود - خبرگزاری مهر: سخنگوی موسسه خبرنگاران و نویسندگان شاهرود در آستانه سالروز ولادت حضرت علی(ع) و روز پدر، از بازدید خبرنگاران این شهر از خانه سالمندان خبر داد.

عباس اعتماد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدید خبرنگاران شاهرود از خانه سالمندان این شهر افزود: خبرنگاران، در این بازدید از حسین جعفری پیشکوست توزیع نشریات و روزنامه که در این آسایشگاه بستری است دلجویی کردند.

وی اظهار داشت: حسن جعفری 80 سال سن دارد و بیش از 50 سال از عمر خود را در خدمت مطبوعات شهرستان شاهرود صرف کرده است.

اعتماد اضافه کرد: این پیرمرد 80 ساله با دلی پردرد از مشکلاتی مانند نبود بیمه، هزینه بالای آسایشگاه و بی تفاوتی مسئولان محلی  به آسایشگاه گلایه کرد.

سخنگوی موسسه خبرنگاران و نویسندگان شاهرود در بخش دیگری  با تاکید بر تکریم سالمندان اظهار داشت: خداوند در آیه 23 سوره اسراء بر تکریم سالمندان و سالخوردگان تأکید کرده است.

وی با بیان اینکه  تکریم و حفظ احترام سالمندان نشان عزتمندی جامعه است گفت: در دین مقدس اسلام، سالمندی، ارزش به شمار آمده و در برخورد با کهنسالان بر اصل تکریم و پاسداشت مقام ایشان، تاکید فراوان شده تا آنجا که پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمودند: "تکریم پیران مسلمان تعظیم خداوند است".

اعتماد تصریح کرد: امروزه نیز شیوه رفتار ایرانیان با پیران و سالخوردگان، از تعالیم مکتب متعالی اسلام تاثیر گرفته است.

وی عنوان کرد: بر اساس ماده یک اساسنامه موسسه خبرنگاران و نویسندگان شهرستان شاهرود، این موسسه به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی پیشکسوتان مطبوعات شهرستان شاهرود تشکیل شده است.

کد خبر 1615925

