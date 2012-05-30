سفیر سوریه از ژاپن اخراج می شود/ اولاند به مداخله نظامی می اندیشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "احمد داود اوغلو" وزیر خارجه ترکیه در نشست حزب عدالت اعلام کرد که گروه دوستان سوریه به زودی در استانبول گرد هم می آیند.

وی در ادامه دخالت های خود در امور سوریه گفت: توصیه های دوستانه را برای انجام اصلاحات لازم به دولت سوریه کرده ایم و اخطارات ما به نفع این کشور و دولتهاى عربی است.

خبر دیگر اینکه وزیر خارجه ژاپن امروز چهارشنبه با نادیده گرفتن جنایت گروههای مسلح در کشتار مردم بیگناه الحوله، نظام بشار اسد را عامل کشتار معرفی کرده و اعلام کرد سفیر سوریه به زودی اخراج می شود.

در همین راستا استرالیا در اقدامی مشابه، اعضای هیئت دیپلماتیک سوریه در کامبرا را اخراج کرد و با نادیده گرفتن جنایت گروههای مسلح در کشتار مردم بیگناه الحوله، نظام بشار اسد را عامل کشتار معرفی کرد.

آسوشیتدپرس نیز گزارش داد که دولت انگلیس در همسویی با دیگر هم پیمانان غربی خود سه دیپلمات سوری را در اعتراض به کشتار الحوله اخراج کرده است.

همچنین با وجود مخالفت آمریکا با طرح گزینه نظامی علیه سوریه، "فرانسوا اولاند" رئیس جمهوری فرانسه در ادامه دخالت های خود در امور این کشور ادعا کرد که نباید مداخله نظامی را در سوریه نادیده گرفت.

رئیس جمهور فرانسه همچنین روز گذشته "لمیاء شکور" سفیر سوریه در پاریس را اخراج کرد. وی بدون توجه به اقدامات گروه های تروریستی در سوریه اعلام کرد که این اقدام در اعتراض به کشتار منطقه الحوله در شهر حمص صورت گرفته است.

شایان ذکر است گروههای مسلح سوری دراقدامی تروریستی، جمعه 5 خرداد کشتار فجیعی را در منطقه حوله در حومه استان حمص سوریه به راه انداختند که بنا بر اعلام "رابرت مود" رئیس هیئت ناظران بین المللی در سوریه 116 کشته و 300 زخمی بر جا گذاشته است.