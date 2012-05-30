نشست وزرای دفاع کشورهای عضو آ سه آن در کامبوج/ تقویت همکاری های امنیتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، این نشست که ششمین نشست وزرای دفاع کشورهای آ سه آن محسوب می شود، با عنوان"ارتقاء وحدت آ سه آن برای جامعه ای هماهنگ و مطمئن" برگزار می شود.

وزیر دفاع کامبوج در مراسم گشایش این نشست هدف برگزاری آن را ایجاد ساختاری مطمئن برای امنیت سیاسی آ سه آن تا سال 2015 عنوان کرد و گفت: امروز افزایش همکاری های به منظور اجتناب از درگیری های منطقه ای و ایجاد ثبات در منطقه برای تمام کشورهای این منطقه حیاتی است.

"ته بانه" افزود: در این نشست علاوه بر مرور برنامه های تصویب شده در نشست های قبلی وزرای دفاع آ سه آن، مواردی همچون امنیت دریایی، پزشکی نظامی، کمک های بشردوستانه، عملیات امدادرسانی، عملیات پاسداری از صلح و مبارزه با تروریسم مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

کامبوج در این نشست پیشنهاد ابتکار عمل برای ایجاد منطقه عاری از جنگ های داخلی در منطقه جنوب شرق آسیا را با هدف ایجاد صلح و ثبات مطرح کرده است.

کشورهای اتحادیه جنوب شرق آسیا موسوم به آسه آن با جمعیتی بالغ بر600 میلیون نفرشامل کشورهای برونئی،کامبوج، اندونزی ، لائوس، مالزی، میانمار، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام می شود.