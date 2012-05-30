مدیران دانشگاه آزاد در آموزش و رفاه کارکنان مشکل دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقرزاده پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه معاونان اداری و مالی منطقه سه دانشگاه آزاد از مدیریت منابع و نظارت و کنترل به عنوان محورهای فعالیت اداری و مالی اشاره کرد.

وی در مدیریت منابع طبیعی اولین عنصر را تجهیز و هدایت مالی دانست و اظهار داشت: در دانشگاه آزاد اسلامی مهمترین منبع درآمدی آن شهریه دانشجویان بوده که باید تمام تلاش را در جذب تعداد بیشتر دانشجو و تجهیز آن بکارگیریم.

باقرزاده گفت: هم اکنون از این حیث درحال نزدیک شدن به یک نقطه عطف هستیم و باید به این نکته واقف باشیم که در این موفقیت نقش اداری مالی از اهمیت بالایی در امر تجهیز و هدایت منابع برخوردار بوده که یکی از آنها آنالیزکردن ارزشها ی عملکرد و دیگری کارایی است.



وی، کارایی را برگرفته از مهندسی ارزشی دانست و اظهار داشت: در مدیریت منابع توانمندی کارکنان از نکاتی است که باید توجه ویژه به آن شود و آموزش را بعلاوه رفاه برابر با کارمند توانا دانست.

باقرزاده پس از تعیین اینکه وظایف اداری مالی در بخش مدیریت منابع، یکی مالی و دیگری انسانی است، اظهارداشت: دردو بخش آموزش واقعی و رفاه کارکنان دچار مشکل هستیم.

وی بر این نکته تأکید داشت که واحدها برحسب اختیارات موجود در بعضی از امور نباید منتظر تصمیم گیری از ناحیه سازمان مرکزی و منطقه باشند.

باقرزاده یادآور شد: تحقیقات مدیریتی نشان می دهد کم حجم ترین وظیفه مدیر به لحاظ زمانی در همه سطوح وظیفه کنترل و ارزیابی است اما اگر کمترین حجم را به کنترل اختصاص دهیم مفهومش بی اهمیتی و یا کم اهمیتی نیست بلکه مفهوم این است که باید گونه ای کار شود که پس از تنظیم برنامه ها و راهبردها، شاهد بیشترین میزان تحقق آن باشیم و این با نظارت صحیح در دو عرصه بودجه و ذیحسابی در دانشگاه محقق خواهد شد.

وی، راهبرد مورد انتظار دراین مقطع را استراتژی کاهش هزینه دانست.

محمد صالحی دبیر منطقه سه دانشگاه آزاد اسلامی در سخنانی، ضرورت پیش بینی خدمات رسانی به همکاران واحدهای دیگر و تجهیز ستاد اسکان درایام تابستان، جدی گرفتن قراردادها و تجدید نظر در خصوص اگهی های مناقصه مورد نیاز، تأمین رضایت و رعایت حال دانشجویان بدهکار با استفاده از مکانیزمی که بتوان مطالبات دانشگاه را وصول کرد و به دانشجویان و خانواده های آنها فشار وارد نشود را مورد تاکید قرار دارد.