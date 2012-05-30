برگزاری سومین دوره مسابقات ملی رباتیک/تعویض قوس شاهرگ آئورت در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر ، کریم صادقزاده هدف از برگزاری این دوره از مسابقات را ایجاد بستر مناسب برای بروز خلاقیت های دانشجویان ، گسترش علم و فناوری، ایجاد زمینه ارتباط صنعت و دانشگاه ، آشنا ساختن دانشجویان با ابعاد مختلف علم رباتیک اعلام کرد.
صادق زاده افزود: علوم جدید دانش بشری همیشه مورد نظر دانشگاهیان بوده است که فناوری رباتیک یکی از این علوم است.
وی تصریح کرد: خانه کارگر تبریز با تجربه موفق دورههای قبل و به منظور معرفی هرچه بیشتر این علم و علاقمند کردن هرچه بیشتر دانشجویان فعال این علم با مشارکت و همکاری 20 مرکز دولتی و خصوصی برگزاری سومین دوره این مسابقات را در دستور کار خود قرار داده است.
صادق زاده اظهار داشت: سومین دوره ملی مسابقات مهارتی رباتیک با افتتاح مجتمع فرهنگی ورزشی خانه کارگر تبریز آغاز خواهد شد.
صادقزاده با بیان اینکه این دوره از مسابقات در رشتههای تعقیب خط ساده ، تعقیب خط ویژه و ربات های آتشنشان برگزار خواهد شد، افزود: علاقمندان برای شرکت در این دوره از مسابقات تا 10 مرداد ماه سالجاری فرصت دارند با مراجعه به سایت www.whrobocup.ir اقدام به ثبت نام کنند.
انجام عمل موفقیتآمیز تعویض قوس شاهرگ آئورت
برای نخستین بار عمل تعویض قوس شاهرگ آئورت و استنتگذاری بر آئورت سینهای در آذربایجانشرقی با موفقیت انجام شد.
رضایت پرویزی فوقتخصص جراحی قلب و عروق در این باره به خبرنگاران گفت: عمل تعویض قوس شاهرگ آئورت و استنتگذاری سینهای بر روی یک بیمار 46 ساله و برای نخستین بار در استان در بیمارستان قلب و عروق شهید مدنی با موفقیتآمیز انجام شده است.
وی مدت زمان این عمل را هشت ساعت عنوان کرد و ادامه داد: این بیمار مبتلا به سندرم مارفان بوده و قبلا نیز تحت عمل تعویض دریچه آئورت و آئورت صعودی قرار گرفته بود که با پاره شدن قوس آئورت، عمل تعویض قوس آئورت و استنت گذاری آئورت سینهای بر روی وی انجام شد.
