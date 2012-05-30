  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۴۱

بیگی تاکید کرد:

پیش بینی ضمانت های اجرایی برای تحقق استانداردها

پیش بینی ضمانت های اجرایی برای تحقق استانداردها

تبریز – خبرگزاری مهر: استاندار و رئیس شورای استاندارد آذربایجان شرقی گفت: لازم است ضمانت های اجرایی برای تحقق استانداردهای تدوین شده پیش بینی گردد تا استاندارد، جایگاه اصلی خود را بازیابد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی در نشست شورای استاندارد آذربایجان شرقی گفت: استاندارد، یکی از نشانه های پیشرفت و توسعه یافتگی کشور است و هرچقدر با زندگی مردم عجین شود نشان می دهد که مطالبات مردم مورد توجه است.

وی افزود: استاندارد، تضمین کننده سلامت مردم و جامعه است و هرچقدر بیشتر تحقق یابد رضایت خاطر مردم تحصیل خواهد شد.

استاندار آذربایجان شرقی، با اشاره به توجه ویژه دولت نسبت به ارتقای جایگاه استاندارد افزود: استاندارد، جایگاهی فرابخشی دارد و توجه دولت دهم به این مجموعه و فراهم کردن بستر نقش آفرینی این کارکرد نشان دهنده وزنی است که دولت نسبت به آن قائل است.

بیگی، اضافه کرد: همه مسئولان باید نسبت به مورد توجه قرار گرفتن استاندارد اهتمام جدی داشته باشند تا از ظرفیت های آن برای بهبود کیفیت خدمات و تولیدات استفاده شود.

استاندار آذربایجان شرقی اظهار داشت: فرهنگ سازی در خصوص نهادینه شدن جایگاه استاندارد در شئون مختلف زندگی مردم ضرورت دارد و استفاده از همه منابع برای این منظور مورد تاکید است.

کد خبر 1615935

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها