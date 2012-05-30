پیش بینی ضمانت های اجرایی برای تحقق استانداردها

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی در نشست شورای استاندارد آذربایجان شرقی گفت: استاندارد، یکی از نشانه های پیشرفت و توسعه یافتگی کشور است و هرچقدر با زندگی مردم عجین شود نشان می دهد که مطالبات مردم مورد توجه است.

وی افزود: استاندارد، تضمین کننده سلامت مردم و جامعه است و هرچقدر بیشتر تحقق یابد رضایت خاطر مردم تحصیل خواهد شد.

استاندار آذربایجان شرقی، با اشاره به توجه ویژه دولت نسبت به ارتقای جایگاه استاندارد افزود: استاندارد، جایگاهی فرابخشی دارد و توجه دولت دهم به این مجموعه و فراهم کردن بستر نقش آفرینی این کارکرد نشان دهنده وزنی است که دولت نسبت به آن قائل است.

بیگی، اضافه کرد: همه مسئولان باید نسبت به مورد توجه قرار گرفتن استاندارد اهتمام جدی داشته باشند تا از ظرفیت های آن برای بهبود کیفیت خدمات و تولیدات استفاده شود.

استاندار آذربایجان شرقی اظهار داشت: فرهنگ سازی در خصوص نهادینه شدن جایگاه استاندارد در شئون مختلف زندگی مردم ضرورت دارد و استفاده از همه منابع برای این منظور مورد تاکید است.