به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه 146 نفر در سال گذشته نسبت به سال 89 در تصادفات شهر تهران کشته شده اند گفت: تهران رتبه اول کشور را در کاهش تلفات رانندگی دارد. ضمن اینکه اجرای خوب قانون جدید راهنمایی و رانندگی در کشور مرهون اجرای خوب آن در تهران است.

وی ادامه داد: شعار امسال ما بهبود رفتار ترافیکی و هوشمند سازی معابر است و به همین منظور 80 هزار راننده تاکسی امسال در پایتخت آموزش می بینند. ضمن اینکه آموزش به عابر، رانندگان و راکبان در دستور کار ما قرار دارد. البته رانندگان نمونه نیز هر هفته معرفی و تشویق می شوند.



به گفته رئیس پلیس راهور تهران رانندگانی که مرتکب تخلف شده و خودروی آن ها توقیف می شود باید قبل از ترخیص خودرو حتما در کلاس های آموزشی شرکت کنند.



هوشمند سازی 12 تقاطع پایتخت



رحیمی از هوشمند سازی 12 تقاطع پایتخت خبر داد و افزود: ارسال جریمه های آزمایشی دوربین های ثبت تخلف چهارراهها و تقاطع ها آغاز شده است و طی شش ماهه نخست امسال 90 تقاطع به دوربین های ثبت تخلف تجهیز می شوند. همچنین توقف روی خط عابر پیاده جریمه 20 هزارتومانی و عبور از چراغ قرمز جریمه 100 هزار تومانی و 5 نمره منفی برای رانندگان متخلف به همراه دارد ضمن اینکه برای نخستین بار دوربین های ثبت تخلف عدم حرکت بین خطوط به زودی در بزرگراه همت نصب می شود.



ساماندهی پارک های حاشیه ای



رحیمی با اشاره به ساماندهی پارک های حاشیه ای گفت: هم اکنون 15 هزار جای پارک حاشیه ای در پایتخت ساماندهی شده است که همین امر باعث کاهش ترافیک شده است. هم اکنون 35 تا 40 درصد ترافیک تهران به علت تخلفات ساکن در حاشیه خیابان ها رخ می دهد. همچنین در سال جاری 100 هزار جای پارک در پایتخت ساماندهی می شود.



به گفته رئیس پلیس راهور تهران ثبت مکانیزه ورود به محدوده طرح زوج و فرد امسال اجرایی می شود و تمامی ورودی ها توسط دوربین کنترل می شوند.



امسال 100 هزار موتورسیکلت سوار آموزش می بینند



رحیمی با اشاره به اینکه امسال 100 هزار موتورسیکلت سوار آموزش می بینند، تاکید کرد: سال گذشته نیز 77 هزار نفر از موتورسواران در پارک های ترافیک و فرهنگسراها آموزش دیدند. اقدامات سال گذشته باعث شد که میزان تلفات موتورسیکلت سواران از 35 درصد به 25 درصد کاهش یابد. همچنین در این مدت شاهد کاهش 38 درصدی تقصیر موتورسواران در تصادفات بودیم.



راه اندازی تیم های ویژه شکار و گروه ضربت موتورسوار



وی از راه اندازی تیم های ویژه شکار و گروه ضربت موتورسوار خبر داد و تاکید کرد: در دو هفته گذشته طرح برخورد با تخلفات، لایی کشی کاهش یافته است و تعداد کشته های این تخلف به صفر رسیده است. البته با توجه به کشته شدن تعدادی از شهروندان در تصادفات کامیون ها در اتوبان های یادگار امام و صیاد شیرازی طرح برخورد با حرکات مخاطره آمیز به شدت اجرا می شود. البته تیم های ویژه شکار و گروه ضربت موتورسوار به زودی در بزرگراهها راه اندازی می شود.



رحیمی با بیان اینکه از 1195 نفر راننده تست سلامت گرفته شد گفت: پس از اخذ مدارک و توقیف خودرو، 985 راننده مشکوک به شرب خمر برای تست سلامت به بهداری معرفی شدند که آزمایش 63 نفر از آنها مثبت اعلام و این افراد به مراجع قضایی معرفی شدند.



رئیس پلیس راهور افزود: در دو ماهه امسال 63 راننده از یک ماه تا یک سال از رانندگی محروم شدند که این آمار در سال گذشته 893 نفر بود.



طرح ویژه برخورد با تخلفات شبانه در فصل تابستان



رحیمی با اعلام اینکه طرح ویژه برخورد با تخلفات شبانه در فصل تابستان نیز ادامه دارد، گفت: در این طرح استفاده کنندگان از لامپ زنون، نقص سیستم روشنایی خودرو، عبور از چراغ قرمز ، ورود ممنوع، سرعت غیرمجاز و حمل زباله برخورد می شود. البته در دو مورد به علت تخلیه زباله در نقاط خطرناک چند نفر جان خود را از دست دادند.



رئیس پلیس راهور با هشدار به سازمان های دولتی در خصوص استفاده از خودروهای دودزا گفت: هیچ خودروی دودزای شخصی یا دولتی از چشم پلیس دور نخواهد ماند و با این خودروها برخورد می شود. به دولت نیز توصیه می کنیم در استفاده از سرویس های خود دقت بیشتری را داشته باشند. تاکنون 1500 دستگاه خودروی دودزا به همراه بیش از 4 هزار خودروی فاقد معاینه فنی توقیف شده است.



وی با بیان اینکه در دو ماهه اول سال شاهد رکورد زدن کاهش کشته در پایتخت هستیم گفت: در فروردین و اردیبهشت ماه امسال 127 نفر در تصادفات پایتخت جان خود را از دست دادند که این آمار کاهش 25 درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می دهد.



رحیمی تصریح کرد: 52 درصد از کشته های حوادث رانندگی را عابران پیاده تشکیل می دهند که این امر وضعیت خوبی ندارد. بعضی از عابران از هر مکانی که دوست دارند تردد می کنند که البته با کانالیزه کردن خیابان ها و رعایت قوانین میزان کشته های عابر پیاده در دو ماهه امسال به 16 نفر کاهش پیدا کرد.



به گفته وی در دو ماهه نخست امسال میزان صدور برگ جریمه در پایتخت 40 درصد کاهش و توقیف خودروها نیز کاهش 19 درصدی را نشان می دهد.



تشدید کنترل بزرگراهها



رحیمی از تشدید کنترل بزرگراهها خبر داد و تاکید کرد: در گذشته 64 دوربین در بزرگراههای پایتخت فعال بود که این میزان به 168 دوربین رسیده است البته ایمن سازی بزرگراه یادگار امام ، صیاد شیرازی و امام علی (ع) را دنبال می کنیم. به زودی گشت های محسوس و نامحسوس نیز افزایش پیدا می کنند. هم اکنون پلیس بزرگراهها تنها در 16 بزرگراه از 25 بزرگراه پایتخت فعال است.



وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص آسیب رسیدن به خودروها هنگام انتقال به پارکینگ گفت: حمل خودرو توسط جرثقیل و کفی به پارکینگ ها توسط بخش خصوصی انجام می شود و پلیس در سطح پایتخت 100 پارکینگ را برای این منظور انتخاب کرده است.



پلیس 44 جرثقیل استاندارد را وارد کرده است



رئیس پلیس راهور افزود: هم اکنون پلیس 44 جرثقیل استاندارد را وارد کرده است و دیگر از جرثقیل های غیر استاندارد استفاده نمی شود اگر هنگام انتقال خودرو توسط جرثقیل پلیس آسیبی به آن وارد شد رانندگان می توانند به واحد ویژه رسیدگی به شکایات مردمی ستاد ترخیص پلیس مراجعه و در صورت تایید موضوع خسارت دریافت کنند.



توقیف روزانه 800 خودرو در پایتخت

رحیمی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر از توقیف روزانه 800 خودرو در پایتخت خبر داد و تاکید کرد: روزانه به صورت میانگین 650 تا 700 دستگاه موتورسیکلت توقیف و راهی پارکینگ می شوند .البته ما با توقیف به دنبال تلنگر زدن به رانندگان هستیم . روزانه 1200 خودروی جدید وارد شهر تهران می شوند که باعث افزایش ترافیک خواهد شد در روزهای اخیر به جز زمان برگزاری نمایشگاه گل و گیاه و کتاب شاهد قفل شدن ترافیک در تهران نیستیم.در سال گذشته میانگین سرعت خودروها در پایتخت 7 تا 10 درصد افزایش یافت.



وی در پاسخ به سئوال دیگر مهر در خصوص گلایه برخی از شهروندان از دستگاههای پارک حاشیه ای جریمه و ماموران به علت تاخیرهای چند دقیقه ای در شارژ پارک خودرو گفت: این افراد می توانند 12 ساعت جای پارک را شارژ کنند تا با جریمه پلیس روبرو نشوند.