  1. بین الملل
۱۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۱۲

طارق الهاشمی به عراق باز می گردد

طارق الهاشمی به عراق باز می گردد

معاون فراری رئیس جمهوری عراق که هم اکنون در ترکیه به سر می برد ضمن حمله شدید به نوری المالی از بازگشت قریب الوقوع خود به عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه، "طارق الهاشمی" مدعی شد: عراقی های دو راه بیشتر پیش روی ندارند باید میان عراق و نوری المالکی یکی را انتخاب کنند.

وی ادعا کرد: امیدواریم که رهبران ائتلاف ملی به تردیدهای خود که هیچ توجیهی ندارد پایان دهند زیرا کشور به تلاشهای آنها نیاز دارد و هر چه سریعتر باید اقدام عاجلی انجام شود.

معاون تحت تعقیب رئیس جمهوری عراق در ادامه ضمن حمله شدید به نخست وزیر عراق اعلام کرد: به زودی به عراق باز می گردم.

شایان ذکر است طارق الهاشمی به اتهام دخالت در حوادث تروریستی تحت تعقیب و در حال حاضر در ترکیه به سر می برد و گویا اختلاف میان گروههای سیاسی وی را خشنود کرده است.

کد خبر 1615942

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها