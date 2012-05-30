طارق الهاشمی به عراق باز می گردد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه، "طارق الهاشمی" مدعی شد: عراقی های دو راه بیشتر پیش روی ندارند باید میان عراق و نوری المالکی یکی را انتخاب کنند.

وی ادعا کرد: امیدواریم که رهبران ائتلاف ملی به تردیدهای خود که هیچ توجیهی ندارد پایان دهند زیرا کشور به تلاشهای آنها نیاز دارد و هر چه سریعتر باید اقدام عاجلی انجام شود.

معاون تحت تعقیب رئیس جمهوری عراق در ادامه ضمن حمله شدید به نخست وزیر عراق اعلام کرد: به زودی به عراق باز می گردم.

شایان ذکر است طارق الهاشمی به اتهام دخالت در حوادث تروریستی تحت تعقیب و در حال حاضر در ترکیه به سر می برد و گویا اختلاف میان گروههای سیاسی وی را خشنود کرده است.