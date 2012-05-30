ترافیک گریبان همه کلانشهرها را گرفته/ مدیران برای چاره اندیشی جمع شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونین حمل و نقل ترافیک کلانشهر های کشور ظهر چهارشنبه برای حضور در بیست و سومین همایش معاونین حمل و نقل ترافیک کلانشهرهای کشور در کرج گرد هم آمدند.



گردهمایی معاونین حمل و نقل ترافیک کلانشهرهای کشور از امروز دهم تا فردا یازدهم خرداد ماه سال جاری به میزبانی کلانشهر کرج در حال برگزاری است.

در این مراسم اعضای شورای شهر کرج، شهردار کلانشهر کرج، مدیران شهری مناطق این کلانشهر و مدیران عامل سازمانهای اتوبوسرانی، تاکسیرانی و قطار شهری کلانشهرهای کشور، معاونین حوزه ترافیک کلانشهر ها حضور بهم رسانده اند.

در این گردهمایی به بررسی توسعه پایدار حمل و نقل شهری، استفاده از حداکثر ظرفیت های موجود رسیدن به شاخص های اقتصادی در کشور و ارائه راهکارهای موثر در تحقق بهره گیری از استانداردهای ترافیکی از جمله، روان‌سازی ترافیک پرداخته می شود.

ورود تکنولو‍ژیهای روز دنیا انقلابی در مسائل ترافیکی به همراه داشت



معاون حمل و نقل و ترافیکی شهرداری کرج گفت: در سالهای اخیر ورود تکنولوژیهای روز دنیا در زمینه ترافیک انقلابی در مسائل ترافیکی به همراه داشته است.



مهرداد فیروزبخت همچنین در این نشست اظهار داشت: ترافیک معضلی است که قومیت، دین، مذهب و جغرافیا را نمی شناسد و این مشکل برای هیچ قاره ای تفاوت نمی کند و بر زندگی تمام شهروندان شهرهای بزرگ تاثیر مستقیم دارد، ترافیک بر کالبد و فاضای شهر تاثیر گذاشته است.

این مسئول ادامه داد:‌ ترافیک را باید چند بعدی و از ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و اجتماعی بررسی کرد.

وی عنوان کرد:‌ به منظور کاهش بار ترافیکی کلانشهرها باید در طرحهای جامع تفصیلی تفکر کارشناسی در این زمینه اعمال شود تا از با برنامه ریزی دراز مدت بتوان در راستای کاهش مشکلات نشات گرفته از ترافیک قدم برداشت.

این مسئول بیان کرد: در گذشته تنها تفکری که برای رفع بحران ناشی از ترافیک مد نظر قرار می گرفت اجرای طرحهای اصلاحی خیابانها بوده اما امروزه اندیشمندان به این فکر افتاده اند که تکنولوژی های روز دنیای را به حوزه ترافیکی وارد کنند و در راستای رفع مشکلات گام برداشته شود.

فیروزبخت ادامه داد: این موضوع انقلابی را پیش آورده که بتوان بهترین بهره برداری را از گذرگاه ها و خیابانها داشت و اگر طرحهای منطبق با تکنولوژیهای روز دنیا به عرصه ترافیک وارد نمی شد در حال حاضر باید از گذرگاه ها به عنوان پارکینگ استفاده می شد.

وی آی تی اس، مراکز نظارت تصویری کنترل ترافیک، شبکه ها و دسترسی های بزرگراه های جدید و ... را از جمله تکنولوژیهای روز دنیا دانست که به این عرصه ورود کرده است.

این مسئول عنوان کرد: کرج در دو سال اخیر در زمینه دسترسی ها و حمل و نقل و ترافیک با اجرای طرحهای مختلف و با پشتیبانی اعضای شورای اسلامی شهر کرج و بزرگ اندیشی های شهردار این کلانشهر تا حد زیادی توانسته است بار ترافیکی را در سطح شهر کاهش دهد.

فیروزبخت ادامه داد: طی دو سال گذشته شبکه های بزرگراهی را به صورت تقاطع های غیر همسطح پیش بینی و عملیاتی کرده ایم و با اجرای پروژه های فوق تا 20 سال آینده ترافیک سطح شهر مدیریت می شود.

وی یادآور شد: پارکینگهای مکانیزه در کرج شروع شده تا یکسال آینده به بهره برداری می رسد و طرح جامع ترافکی شهر کرج در دست اقدام است که به محض اینکه به مراحل نهایی رسید به شورای ترافیک کشور فرستاده می شود و پس از تایید به مبنایی برای طرحها فرادستی و فرو دستی تبدیل می شود.



سبقت در اجرای طرحهای ترافیکی کلانشهرها



شهردار کلانشهر کرج گفت: طی سالهای اخیر سبقت معنا داری در رابطه با طرحهای ترافیکی در کلانشهرها آغاز شده است که می تواند در رفع مشکلات مباحث ترافیکی مفید واقع شود.



شهردار کلانشهر کرج نیز در این نشست با توجه به رشد سریع خودروها به ویژه طی سه سال گذشته و با اشاره اینکه تعداد خودروهای تولید در کشور به دو برابر رسیده است، گفت: اجرای طرحهای ترافیکی و تلاش برای تدوین این طرحها در شرایط فعلی مهم است.

آقازاده با تاکید بر اجرای طرحهای ترافیکی متناسب با نیازهای موجود عنوان کرد: معضلات ترافیک مشکلات بزرگی را متوجه شهرها کرده است که می طلبد برنامه های جامعی در این خصوص طراحی و تدوین شود.

وی با اشاره به اقدامات مثبت در زمینه حمل و نقل ترافیک در تهران عنوان کرد: الگو برداری از اقدامات ترافیکی و طرحهای مربوط به رفع چالشهای این حوزه با توجه به اینکه تاکنون طرحهای خوبی در شهرهای کشور انجام شده، امری ضروری است.

شهردار کرج تاکید کرد: برای آشنایی با طرحهای نوین ترافیکی به جای سفر به کشورهای خارجی می توانیم از اقدامات و طرحهای خوب شهرهای کشور استفاده کنیم.

این مسئول بیان کرد: بهره گیری از شرایط ایده آلی که شهرها و کلانشهرهای دیگر در اجرای طرحهای ترافیکی به آن رسیده اند نقش به سزایی در روان سازی ترافیک و رفع بحرانهای این حوزه دارد.

آقازاده نقش طرحهای ترافیکی را در نجات جان انسانها یادآور شد و افزود: اگر این طرحها جان یک شهروند و انسان را نجات دهد ضمن اینکه با کاهش تلفات انسانی مواجه هستیم اجری اخروی را نیز برای خود به ارمغان می آوریم.

وی با بیان اینکه ایران بیشترین تلفات جانی ناشی از تصادفات شهری و جاده ای را دارد، عنوان کرد: سالانه بین 25 تا 30 هزار نفر در کشور بر اثر تصادفات جان خود را از دست می دهند که اگر بتوانیم با هماهنگی دستگاه های ذیربط حمل و نقلی جان یک نفر را نجات دهیم منافع کشور را در زمینه های مادی و معنوی تضمنین کرده ایم.

شهردار کلانشهر کرج با تاکید بر اجرای طرح های ترافیکی با محوریت کاهش تلفات انسانی عنوان کرد: این مهم به تولید ملی و ارزش ملی و حفظ سرمایه های کشور کمک شایانی می کند زیرا تحت تاثیر این تلفات سرمایه هایی که برای پرورش این نیروهای انسانی سرمایه شده است، هدر می رود.

وی با اشاره به اجرای طرحهای ترافیکی و مدیریت مسائل حمل و نقل درون شهری اظهار داشت: براین اساس سال گذشته تلفات و خسارات ناشی از تصادفات به حدود 60 درصد در کلانشهر کرج کاهش داشته است.



ضرورت راه اندازی مرکز کنترل ترافیک در کرج



رئیس شورای شهر کرج بر ضرورت ایجاد مرکز کنترل و ترافیکی در کلاشنهر کرج تاکید کرد و این مهم را موجب رصد کامل مسایل ترافیکی شهر دانست.



محمود دادگو در این نشست اظهارداشت: مبحث ترافیکی یکی از مهمترین موضوعاتی است که در جوامع شهری به عنوان دغدغه ای مهم مطرح است.

وی افزود: مباحث ترافیکی به طور قطع در زیباسازی چهره شهر تاثیر بسزایی دارد و از اینرو می توان گفت نگرش صحیح به این امر می تواند بسیاری از مشکلات را کاهش دهد.

این مسئول در ادامه با اشاره به موقعیت ویژه کلانشهر کرج، رشد جمعیت در سالهای اخیر را یادآور شد و بیان کرد: این امر می طلبد تا با تدوین برنامه های کارشناسی ویژه به دنبال رسیدن به ایداه آل ها در این زمینه باشیم.

وی در ادامه ایجاد مرکز کنترل و ترافیک در کرج را یکی از راهکارهای شناسایی و کنترل ترافیک شهر دانست و عنوان کرد: ایجاد مرکز هوشمند کنترل ترافیکی با بهره گیری از تجارب ارزنده کلانشهر تهران می تواند ضمن شناسایی گره های کور و نقاط ضعف و قوت بستر رفع مشکلات ترافیکی را در شهر فراهم کند.

دادگو با بیان اینکه سیر صعودی رشد جمعیت در کرج نیازمند ورود به عرصه تکنولوژی است، گفت: این مهم به طور قطع می تواند بسیاری از مشکلات را کاهش دهد.

اجرای طرح پارکومتر در کرج ضروری است

وی در ادامه اجرای طرح پارکبان در کرج را یاد آور شد و این امر را با توجه به تجربه سایر کلانشهرها نیازمند هوشمند سازی و بهره مندی از طرح پارکومتر دانست و گفت: طرح پارکبان در گذشته در این کلانشهر به اجرا در آمد اما این امر با تجربه موفقی همراه نبود.

رئیس شورای شهر افزود: اجرای این طرح به طور قطع می تواند بر روان سازی ترافیک و ایجاد نظم در پارک کردن خودروها در خیابان ها به خصوص نقاط پرتردد، کمک کند اما این مهم در صورت اجرا در کلانشهر کرج نیازمند هوشمند سازی و بهره مندی از طرح پارکومتر است.

این مسئول اظهار امیدواری کرد تا این مهم در کرج به زودی محقق شود.

دادگو در ادامه با اشاره به برخی ناهماهنگی ها این امور را نیز موجب ایجاد گره های کور ترافیکی دانست و گفت: ناهماهنگی های برخی از دستگاههای خدمات رسان و انجام حفاری های متعدد یکی از مشکلاتی است که گریبانگیر مدیریت شهری شده و تردد شهروندان را با مشکل مواجه می کند و این در حالیست که با تعامل بیشتر می توان این امر را تا حد بسیاری کاهش داد.

وی تاکید کرد: باید با تسریع در اجرای طرح های خدماتی و حفاری های سطح شهر این مشکل را به سرعت برطرف و زمینه تردد آسان شهروندان را فراهم کرد.

برنامه ریزی بلندمدت گره کور ترافیک شهری را باز می کند

مدیر عامل سازمان نظارت بر تاکسیرانی کرج با تاکید بر برنامه ریزی بلند مدت در مباحث ترافیکی، این مهم را عامل مهمی در باز شدن گره های ترافیک شهری دانست.



کریم افشار در حاشیه بیست و سومین همایش تخصصی معاونین حوزه ترافیکی کلانشهر های کشور، بحث حمل و نقل و ترافیک را مهم ارزیابی کرد و افزود: بحث حمل و نقل و ترافیک با توجه به بازخورد های مختلف در عرصه های شهری از اهمیت بالایی برخوردار است. وی افزود: حمل و نقل از زیر بناهای اقتصادی و اجتماعی است که رفع مسائل و مشکلات آن نیاز به برنامه ریزی های کلان دارد. این مسئول در خصوص نقش سازمان تاکسیرانی در مبحث حمل و نقل ترافیک عنوان کرد: با توجه به اینکه درصد بالایی از حمل و نقل مسافر توسط ناوگان تاکسیرانی انجام می شود، این سازمان نقش مهمی در مسائل مربوط به حوزه ترافیک دارد.

نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه تاکسیرانی شهری عملکرد سازمان تاکسیرانی کرج را مثبت ارزیابی کرد و افزود: این سازمان تا کنون فعالیت های مطلوبی را داشته است.

این مسئول با توجه به مطلب ذکر شده فوق رساندن متوسط عمر ناوگان از 15 به چهار سال طی فعالیت های پنج سال اخیر سازمان تاکسیرانی را حاکی از عملکرد مثبت این سازمان دانست.

وی نقش کلیدی سازمان اتوبوس رانی و قطارشهری را در فراهم آوردن بسترهای مناسب حمل و نقلی یاد آور شد و افزود: در این سازمان های حمل و نقل فعالیت های مثبت و ارزنده ای صورت گرفته است.

افشار یکی از اولویت ها در حل بحران های ترافیکی را ایجاد تسهیلات برای رونق حمل و نقل عمومی ذکر کرد و افزود: تقویت و گسترش ناوگان حمل و نقل عمومی نقش بسزایی در روان سازی ترافیک شهری ایجاد می کند.