دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع در دانشگاه امام جواد یزد راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بنابر اعلام حوزه آموزش، شورای گسترش آموزش عالی پیرو نتایج مناسب ارزشیابی های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه امام جواد(ع) مجوز داد تا در ترم مهر 91 نسبت به پذیرش دانشجو در رشته مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی ارشد اقدام کند.

پذیرفته شدگان در مرحله اول کنکور کارشناسی ارشد می توانند با مراجعه به دفترچه انتخاب رشته اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب کنند.

این دانشگاه برای داوطلبانی که رتبه آنها جزو پنج درصد بالای پذیرفته شدگان در گروه آزمایشی خود باشد، معافیت از پرداخت شهریه در کل دوره تحصیل در نظر می گیرد.

پروفسور محمد مدرس، عضو هیئت امنای دانشگاه امام جواد و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، دکتر محمدصالح اولیاء ریاست دانشگاه امام جواد (ع) و عضو هیئت علمی دانشگاه یزد، دکتر محمدعلی وحدت زاد عضو هیئت امنای دانشگاه امام جواد و عضو هیئت علمی دانشگاه یزد، دکتر محمد دهقان، دکتر سلاله شهوازیان،دکتر داریوش پورسراجیان و ... از اعضای هیئت علمی دانشگاه امام جواد(ع) در راه اندازی این رشته همکاری خواهند داشت.