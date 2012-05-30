2100 نفر از یزد به حرم امام خمینی (ره) اعزام می شوند

عزیزالله سیفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس برنامه ‏ریزی و هماهنگی های به عمل آمده در بیست سومین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) از شهرستان یزد دو هزار و 100 نفر به حرم مطهر امام اعزام خواهند شد.

وی با بیان اینکه امروز وظیفه همگان، انتقال ارزش های انقلاب به نسل امروز است، عنوان کرد: امام خمینی (ره) به عنوان حقیقتی که همیشه در تاریخ انقلاب و اسلام زنده می ماند و دیدگاه و نظرات او موجب احیای اسلام در جهان شده مطرح هستند و امروز کشورهای آزادیخواه با تبعیت از دیدگاه های آن امام آزادی خود را از چنگال مستکبران خواهان هستند.

وی افزود: با توجه به اهمیت گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری اسلامی همه دستگاه‌ ها با بسیج امکانات خود برای اعزام این کاروان‌ها تلاش و همکاری همه‌جانبه ‌ای خواهند داشت.

سیفی بیان داشت: مردم شهرستان دارالعباده یزد همگام با دیگر آحاد ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی با حضور در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در 14 خرداد ماه، میثاق دوباره ای را با رهبر کبیر انقلاب و آرمان های والای آن حضرت، مستحکم تر از همیشه خواهند بست.