۱۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۰۸

دومین دوره لیگ پینت بال آسیا/

نمایندگان ایران مقام دوم و چهارم مسابقات آسیایی پینت بال مالزی را کسب کردند

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: با انجام دیدارهای پایانی دومین دوره مسابقات لیگ پینت بال آسیا (جام آسیایی)، تیم های "دمونز" و "داتیس" به عنوان نمایندگان ایران، عناوین دوم و چهارم این رقابتها را کسب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار پایانی این دوره از رقابتها تیم "اینفرنال" تایلند توانست با نتیجه 4 بر صفر بر تیم "دمونز" از ایران غلبه کرده و به مقام قهرمانی دست پیدا کند.

تیم "داتیس" دیگر نماینده ایران و قهرمان دوره پیش این رقابتها نیز در دیدار رده بندی در برابر تیم "اس تی کی" استرالیا ، در حالی که ۳بر صفر پیش بود با نتیجه ۴بر۳ نتیجه را واگذارکرد و در جایگاه چهارم ایستاد.

در این دوره از مسابقات که تیم های داتیس عنوان مدافع قهرمانی دوره قبل مسابقات در سال 2011 و دمونز به عنوان نماینده ایران با 70 تیم از کشورهای مالزی، کره جنوبی، ژاپن، اندونزی، سنگاپور، برونئی، تایلند، استرالیا و کره جنوبی در 4 گروه به رقابت پرداختند.

دومین دوره مسابقات لیگ پینت بال آسیا (جام آسیایی)، در شهر پوتراجایا پایتخت ستادی مالزی برگزار شد.

