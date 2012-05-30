نمایندگان ایران مقام دوم و چهارم مسابقات آسیایی پینت بال مالزی را کسب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار پایانی این دوره از رقابتها تیم "اینفرنال" تایلند توانست با نتیجه 4 بر صفر بر تیم "دمونز" از ایران غلبه کرده و به مقام قهرمانی دست پیدا کند.

تیم "داتیس" دیگر نماینده ایران و قهرمان دوره پیش این رقابتها نیز در دیدار رده بندی در برابر تیم "اس تی کی" استرالیا ، در حالی که ۳بر صفر پیش بود با نتیجه ۴بر۳ نتیجه را واگذارکرد و در جایگاه چهارم ایستاد.

در این دوره از مسابقات که تیم های داتیس عنوان مدافع قهرمانی دوره قبل مسابقات در سال 2011 و دمونز به عنوان نماینده ایران با 70 تیم از کشورهای مالزی، کره جنوبی، ژاپن، اندونزی، سنگاپور، برونئی، تایلند، استرالیا و کره جنوبی در 4 گروه به رقابت پرداختند.

دومین دوره مسابقات لیگ پینت بال آسیا (جام آسیایی)، در شهر پوتراجایا پایتخت ستادی مالزی برگزار شد.