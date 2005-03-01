مشاور پروژه هشتگرد: صاحب صنعت سينما مي شويم // بعد از نفت ، به صادرات فيلم فكر كنيم

رامين رمضاني مشاور اقتصادي پروژه هشتگرد در گفت وگو با خبرنگار سينمايي "مهر" در مورد جنبه هاي اقتصادي استوديوي بين المللي هشتگرد گفت: شركت ما در حقيقت مشاوره اقتصادي اين پروژه است و منطقه هشتگرد به عنوان يك شخص حقوقي بايد فرم بگيرد و از طريق آن سرمايه جذب خواهد شد و چه فرمي براي جذب سرمايه لازم است تا حركت هاي بعدي انجام شود، همه مربوط به جنبه هاي اقتصادي اين استوديو مي شود.

وي در مورد ارزيابي اش در مورد نحوه حضور اهالي سينما و سرمايه گذاران در طول برپايي اين همايش گفت: جنبه هاي مثبت زيادي ديده شد. چون اين پروژه يك كار نويني است، توجهه بسياري را جلب كرده است. حالا بعد از معرفي اوليه طرح و جنبه هاي اقتصاديش بايد يك فرم و صورت براي آن ايجاد كنيم و اين كار را انجام داديم. اين طرح براي كشورما خيلي مهم است، چون ما در مقطعي هستيم كه سينماي ما يكي از مطرح ترين سينماهاي دنيا است، ولي از آن مقعطي كه بايد سينماي ما به صنعت تبديل شود، ما به دنبال پيگيري و تحقق آن هستيم.

وي افزود: سينما تنها هنرخاص نيست، بلكه هنر سفارشي و عام هم محسوب مي شود، يعني مخاطبينش تمام آدمهاي دنيا است. رسيدن به استاندارد سازي يكي از مهم ترين كارها در اين حيطه است. بعد با ارتقاء سطح كيفي سينماي ايران، مي توانيم بعد ازصادرات نفت روي صادرات فيلم به عنوان دومين مولد درآمد ارزي حساب باز كنيم. بعد در كنار اين شكوفايي، كارآفريني ايجاد مي شود. با توجه به نيروي زياد و فراوان جوان و متخصص، سريعا جذب اين استوديو خواهند شد. در بطن طرح ساخت استوديوي هشتگرد اين نگاه و نظر وجود دارد كه همه با هم باشيم. در اين مقطع كنوني فكر مي كنم همه مي دانيم به اين پروژه نيازمنديم. تا به سوي صنعتي شدن و توليد انبوه گام برداريم.

وي د رمورد تداوم دار بودن جلسات اقتصادي براي جذب سرمايه گفت: اصلا، شروع كار اقتصادي اين نوع پروژه ها بعد از معرفي اوليه شكل مي گيرد وقتي كه معرفي و اطلاعات گسترده شد. اين امكان است كه برويم با متخصصان و سرمايه گذاران مختلف به صورت نهايي صحبت انجام دهيم. سرمايه هم ملاك اصلي اين پروژه نيست. بلكه مديريت با دخيل بودن افراد متخصص كه شايد سرمايه گذار هم نباشند ملاك عمده اي است. پس ما بعد از ارزيابي هاي اوليه مي توانيم از بين نيروها و سرمايه گذاران مختلف بهترين آنها را انتخاب كنيم و به سيستمي در اين پروژه دست پيدا كنيم كه به افراد متكي نباشد و با برنامه ريزي هاي علمي و اقتصادي از قبل طراحي شده روبه جلو حركت كند.