سیاسی کاری تشکیلات ورزش را تهدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله اکبرزاده پیش از ظهر چهارشنبه در جمع پیشکسوتان کشتی آمل در منزل مرحوم فرزان کشتی گیر فقید آملی اظهار داشت این که افراد برای هویت بخشیدن به نسل های گذشته ورزش به خصوص کشتی به فکر تشکیل مجمع مستقل ورزشی و بدون حضور افراد سیاسی هستند که قابل تقدیر است.



وی، ورزش کشتی را برگرفته از منش و خصلت پهلوانی مولاعلی(ع) دارای ارزش و منزلت خواند و افزود: کشتی گیران نسل های گذشته با الگوگیری از این موارد علاوه بر قهرمانی خود را به عنوان پهلوان واقعی دربین مردم معرفی و مورد احترام آنان می گرفتند.



فرماندار آمل با اشاره به اینکه ورزش در این شهرستان سابقه طولانی دارد، اضافه کرد: تا قبل از پیروزی انقلاب تنها یک سالن ورزشی و سالن کشتی در آمل وجود داشت، اما به برکت انقلاب اسلامی ایران این تعداد اکنون به 33 سالن ورزشی در شهرستان به غیر از زمین های روبازدر روستاها افزایش یافته است.



اکبرزاده، پیشرفت ورزش های گروهی و انفرادی در آمل در سالهای گذشته را قابل قبول و امیدوار کننده خواند و گفت: از 11 سهمیه مازندرانی ها در المپیک 2012 لندن یک سهمیه مربوط به آمل و قاسم رضایی در رشته کشتی فرنگی بوده که از نسل کشتی گیران طلایی سالهای دور این شهرستان است.



وی از شهدای ورزشکار به عنوان الگو ورزشکاران نسل سوم انقلاب اسلامی یاد کرد و گفت: در بین شهدای جنگ تحمیلی ورزشکارانی بودند که صحنه ورزشی را رها کردند و در نبرد هشت سال دفاع مقدس همگام و همدوش با دیگر رزمندگان جنگیدند و به درجه رفیع شهادت رسیدند.



وی یادآور شد: ورزشکاران نسل کنونی باید علاوه بر پرورش جسم، روح خود را نیز تقویت کنند.



نخستین بنیانگذار کشتی آمل مرحوم احمد شفیق، نخستین سالن کشتی سالن گودرز، نخستین افتخار آفرین پرویز دقیق و نخستین ملی پوش آملی محمدرضا صیاد بود.