به گزارش خبرنگار مهر، دومین جشنواره سرباز جوان امروز چهارشنبه به همت ارتش جمهوری اسلامی ایران و با میزبانی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا در موسسه فرهنگی، ورزشی 5 آذر برگزار شد و با حاشیه های جالبی نیز همراه بود که به بعضی از آنها اشاره می کنیم:

*شروع مراسم 8:30 اعلام شده بود، اما سربازان از ساعت 7:30 در سالن موسسه فرهنگی، ورزشی 5 آذر حضور داشتند.

*حسن سلطانی مجری برنامه های تلویزیونی اجرای این برنامه را بر عهده داشت، وی در آغاز برنامه خاطره ای از سربازی رفتن پسرش تعریف کرد و گفت: پسرم توقع داشت به دلیل سابقه حضور من در جبهه مدت خدمت وی کاهش پیدا کند که من این موضوع را نپدیرفتم و به وی گفتم تو هم باید همانند جوانان دیگر تمامی دوران خدمت را طی کنی و الان پسرم در ماه های پایانی دوران خدمت به سر می برد.

*سخنران ویژه جشنواره سرباز جوان، حجت الاسلام نقویان کارشناس مسائل مذهبی بود، وی ترجیح داد در این نشست صمیمانه با سربازان سخن بگوید به همین جهت مدام در طول سخنانش با سربازان شوخی می کرد.

*نقویان در بخشی از سخنانش از کارگردانان سینما و تلویزیون خواست که فیلمی با مضمون وفا در زندگی بسازند، چرا که ساخت چنین فیلمی در حال حاضر لازم است.

*در ادامه این مراسم و به مناسبت میلاد مسعود علی اصغر(ع) صابر خراسانی اشعاری را در وصف اهل بیت، حضرت علی اصغر(ع) و امام رضا(ع) خواند. همچنین محمد گلزار نیز به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) آهنگ "این بانگ آزادی است" را برای شرکت کنندگان و سربازان اجرا کرد.

*سید جواد هاشمی بازیگر سینما و تلویزیون برای ادامه اجرای این برنامه به کمک حسن سلطانی آمد و مسابقه این برنامه و مراسم تقدیر از سربازان نمونه را اجرا کرد. هاشمی همچنین در آستانه میلاد حضرت مهدی(عج) شعری را در وصف امام زمان خواند که خواندن این شعر با استقبال سربازان و امیران ارتش روبه رو شد.

*پس از پایان مراسم، سید جواد هاشمی از شرکت کنندگان خواست به احترام سرود "مرز پر گهر" قیام کنند تا همه با هم این سرود ملی را بخوانند.

*دومین جشنواره سرباز جوان با خواندن آهنگ "مرز پر گهر" به کار خود پایان داد و سربازان و مسئولان قرارگاه پدافند برای تجدید میثاق با آرمانهای امام(ره) و انقلاب اسلامی به حرم مطهر بنیانگذار انقلاب اسلامی رفتند.