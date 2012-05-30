38 طرح خوزستان "مهر ماندگار" می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، رسول صالحی صبح چهارشنبه در نشست اطلاع رسانی پروژه های طرح ماندگار استان خوزستان اظهار کرد: طرحهای "مهر ماندگار" یکی از طرحهای مهم در سطح کشور است که بیش از 900 طرح در سطح ملی و استانی توسط دولت دهم در نظر گرفته شده است.

وی افزود: یکی دیگر از برنامه هایی که باید در این راستا مورد توجه جدی قرار گیرد توجه خاص به شعار سال است چون اگر قرار باشد که این پروژه ها به خوبی به سرانجام برسد باید در راستای شعار سال پیش بروند و ما باید بدانیم که تا چه اندازه در اجرای طرحهای مهر ماندگار از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی حمایت کرده ایم.



صالحی در خصوص چگونگی اطلاع رسانی طرحهای مهر ماندگار در استان گفت: در حال حاظر 38 طرح در حوزه های مختلف بهداشت و درمان، راه و شهر سازی، صنعت معدن و تجارت، وزارت نفت و وزارت نیرو مصوب شده است.



وی با اشاره به نشست هفته گذشته مدیران روابط عمومی استانداریهای کل کشور در خصوص اطلاع رسانی پروژه های طرح ماندگار افزود: یکی از نکات مهمی که در جلسه هفته گذشته مطرح شد، این بود که کمیته های اطلاع رسانی طرح مهر ماندگار در استانها تشکیل شود که این مهم همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرایی که در طرح مهر ماندگار پروژه های مصوب دارند با روابط عمومی استانداری خوزستان را می طلبد.



وی عنوان کرد: انتظار داریم این کمیته با توجه به شرح وظایفی تعیین شده، هرچه سریعتر کار خود را آغاز کرده و طرحهای مهر ماندگار را برای عموم مردم معرفی کنند.



رئیس روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خوزستان عنوان کرد: نماینده دستگاه ها باید آشنایی کاملی از این طرحها داشته باشد و بتواند در خصوص ارائه عکس و کلیپهای تبلیغاتی فعالیت خوبی داشته باشد.



وی اظهارکرد: از دستگاه ها انتظار داریم تلاش کنند تا در زمینه این طرح ملی، تبلیغات و اطلاع رسانی عمیق و موثرتر انجام دهند.



صالحی تصریح کرد: نباید در سطح شهر شاهد بنر و بیلبورد های فراوان باشیم چون اولین چیزی که به چشم مخاطب می آید هزینه هایی است که صرف تبلیغات می شود به همین دلیل باید از تبلیغات پرهزینه و کم اثر نیز پرهیز کرد.



دبیر شواری اطلاع رسانی استان خوزستان اضافه کرد: یکی دیگر از موارد مهمی که بر آن تاکید فراوان شده است، نامگذاری پروژه های عمرانی در قالب طرحهای مهر ماندگار است. نامگذاری این پروژه ها باید هدفمند باشد و اگر طرحی قرار است اجرا شود از نام شهدا و نامهایی که می تواند در زمینه فرهنگسازی موثر باشد، استفاده شود.



صالحی گفت: پیشنهاد می کنیم که در این طرحها بر ارزشهای خبری آن تاکید بیشتری داشته باشید چون زمانی که یک پروژه توسط مقامات عالی رتبه کشوری افتتاح می شود عموم مردم تنها از افتتاح آن با خبر می شوند اما دستاورد های آن از دید مردم پنهان می ماند و اینجاست که اطلاع رسانی صحیح به افکار عمومی کمک زیادی می کند.



وی تصریح کرد: کاری که دبیرخانه کمیته اطلاع رسانی طرحهای مهر مانگار انجام می دهد این است که حتما ارزشهای خبری طرحها با کمک کارشناسان استخراج شود تا به محض اینکه پروژه ها به بهره برداری رسید بتوان تاثیر آن بر زندگی شهروندان را معرفی کرد.