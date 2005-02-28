ديدار اعضاي ائتلاف عراق يكپارچه با سياستمداران كرد / ديدار بارزاني با عبدالمجيد/ گردهمايي ناكامان انتخابات اخير

به گزارش خبرگزاري مهر ، روزنامه الوطن عربستان به نقل از منابع آگاه خودنوشت : رهبران كردستان شامل برهم صالح معاون نخست وزير موقت و روز نوري شاوس معاون رئيس جمهور موقت، هوشيار زيباري وزير امور خارجه دولت موقت عراق و فواد معصوم رئيس مجلس ملي موقت با رهبران ائتلاف عراق يكپارچه براي بررسي وضعيت كركوك پيش از آغاز جلسات پارلمان جديد (مجمع ملي ) و تشكيل دولت جديد ديدارهايي برگزار كردند.



همچنين بر اساس منابع حزب دمكرات كردستان ، مسعود بارزاني رهبر اين حزب با محسن عبدالحميد رئيس حزب اسلامي عراق ديدار كرد و طرفين امكان مشاركت حزب اسلامي را در روند سياسي مورد بررسي قرار دادند.



يك منبع در تجمع دمكرات هاي مستقل به رهبري عدنان پاچه چي نيز از برگزاري نشستي ميان نيروهاي و احزابي كه با وجود شركت در انتخابات اخير به هيچ كرسي در پارلمان جديد دست نيافته اند، خبر داد.



به گفته وي در اين نشست راه هاي دستيابي به يك موضع مشخص و يكپارچه كه مشاركت اين نيروها را در روند سياسي و برنامه هاي آينده تضمين كند، بررسي شد.

شايان ذكر است ابراهيم جعفري رئيس حزب الدعوه اسلامي و نامزد پست نخست وزيري دولت آينده با تاكيد بر مشاركت همه طيف هاي عراقي از جمله اهل سنت در روند سياسي و تركيب دولت آينده اظهار داشت : توزيع پست ها بر اساس شايسته سالاري و توانمندي و تجربه از ميان تمام طيف ها و جريان ها و نيروهاي موجود در صحنه سياسي عراق چه عرب يا كرد، تركمن يا شيعه يا سني صورت خواهد گرفت و يك روند متعادلي در پيش گرفته خواهد شد به گونه اي كه دولت آينده با مشاركت همه طوايف و قوميت ها بر اساس شايسته سالاري و كارآمدي تشكيل شود تا قادر به انجام ماموريت ها و مقابله با چالش ها در اين مرحله حساس باشد.

وي گفت :هرگز هيچ طائفه و جرياني از جمله اهل سنت منزوي نخواهد شد، ميزان مشاركت براي اهل سنت هم گسترده خواهد بود و كساني كه از پست هاي كليدي برخوردار نشوند، پست هاي ديگري به آنها واگذار خواهد شد.